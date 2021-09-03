{ 3 сентября 2021 }

Классика Дрейка

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Альбом Take Care

В принципе я не рассчитываю на то, что текст про Дрейка зайдет аудитории для которой он написан. Дрейк, как культурный феномен у нас не сильно любим, но когда артист-полукровка (отец Обри — афроамериканец, мать — еврейка-ашкенази) выпускает очередной шлягер, слушатели поддаются слабости и долго не выпускают хит из плейлиста своих Тойот. Хоть Дрейк и звезда планетарного масштаба, его музыку в отличие от творчества уважаемого Д. Бибера не хочется ассоциировать с интересами блуждающих масс: меньше дешевого фарса, меньше самоповторов и очевидно больше интереса с обозревательской точки зрения. Потому давайте поговорим серьезно — у Дрейка есть своя классика, она вышла практически 10 лет назад, и как минимум за её присутствие в дискографии, Обри можно уважать.

Альбом «Take Care» на удивление очень здорово сохранился. Если честно, вышедший в том же 2011 «Watch The Throne» за исключением нескольких треков слушать тяжеловато. А вот здесь всё как нужно: за медленным разгоном первых трех песен один за другим идут необычные для сегодняшних слушателей хиты. The Weeknd почти всю песню поет без бита на «Crew Love», а в конце совместного трека с Рианной, Дрейк вытаскивает из рукава электронщика Jamie xx с очень выделяющимся на фоне всего треклиста танцевальным ритмом — до выхода game changing сольника Джейми остается еще четыре года. Целую интерлюдию на альбоме Дрейка зачитывает Кендрик Ламар — тогда мир ещё не знал, на что способен Дакворт на самом деле, но канадский коллега очевидно бустанул его известность.

Дрейк не сразу стал готовой поп-звездой. Его дебютный альбом стартовал в чартах с первой строчки Billboard 200 — так же круто сегодня перформят только певицы-подростки, вроде Билли и Оливии. Но вышел он в 2010, через четыре года после выпуска первого официального микстейпа канадца. Лишь когда вера его ментора (Lil Wayne) стала приносить плоды в продажах, Дрейк и решился на издание дебютного студийного альбома.

Во многом за величие «Take Care» нужно благодарить продюсера 40 — Ноа Шебиба. Дрейк обязан ему. Они начали сотрудничать в 2005 году и работают рука об руку до сих пор. Уверен, что именно он будет главным продюсером «Certified Lover Boy». Ноа очень удачно переварил наследие «808′s & Heartbreak», создав минималистичный, но очень плотный звук для Дрейка. Это своеобразный синтез: глушенный Roland-808, темное R&B на манер раннего The Weeknd (OVO одни из первых, кто обратил внимание на творчество Эйбеля) и помпезный радио-музон конца нулевых. Потому в своих песнях Дрейк получает идеальный аккомпанемент, когда нужно собирать слезы на купюрах, когда нужно бахнуть тестостерона или поговорить о Боге с Риком Россом (госпел-бит на «Lord Knows»).

Грустный свэг в своем лучшем проявлении.

Тихое Место


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