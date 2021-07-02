О польских претензиях Германии

Бывает такое с людьми, что так их жаба душит — на любую глупость готовы идти, лишь бы денег урвать. Самоубийственное в них что-то просыпается. Не просто алчность, а звериная жажда денег. Лишает совести, рассудка, осторожности… И делают они в этом состоянии такие глупости, на которые бы в состоянии обычном никогда не решились. А уж, что говорят… Притом, что слова не воробьи, тем более написаные, которые никаким топором не вырубишь. Вот и с государствами так бывает. Ими же тоже люди руководят. И если какое-нибудь правительство, всё, целиком, жаба задушила, оно такой аттракцион неслыханной жадности начинает демонстрировать… Выглядит при этом глупее глупого, но остановиться никак не может.

Да, кстати говоря, и не хочет. Глаза в пучок, ничего не соображает, суетится, мельтешит, квохчет что-то своё, возмущается… Чисто ума лишились люди, если со стороны посмотреть. А им хоть бы хны. И, главное, ни рационально мыслить не способны, ни вообще хоть что-нибудь соображать. Требуют и требуют, канючат и канючат, настаивают и настаивают. Одно средство, не обращать на них внимания — пускай хоть обнастаиваются до полного одурения, но без обратной реакции, которая их только вдохновляет. А то, если поддаться естественному чувству и ответить, как они того заслуживают, чтоб их аж с ног снесло, так ведь встанут, отряхнутся и, как ни в чём не бывало, по-новой свою шарманку заведут. Дай миллион, да дай миллион… Ария Паниковского, изображающего психа, преследуя подпольного миллионера Корейко…

Про что это? Как ни странно, не про Украину и её газовые, крымские и донбасские страдания, за которые она непрерывно с нас чего-то в особо крупных размерах требует, хотя её всё это тоже касается. И не про Чехию, которая внезапно впала в такой же маразм, приставая к России с требованиями компенсаций за давний взрыв на её военных складах, неизвестно кем учинённый. И не про прибалтийскую тройку и Грузию, для которых описанное состояние не паталогия, а норма. Точнее — паталогия, ставшая нормой. Нет-нет. Это про Польшу. У которой к нам тоже претензии, и даже покруче, чем у Украины, но в данном случае она решила отточить хаперские инстинкты на Германии, скрупулёзно подсчитав, что та ей должна за Вторую мировую войну.

Долго считала Варшава — почти 82 года прошло с того времени, как та война началась. Но оно того стоило, поскольку насчитано Германии не много, ни мало, а ровно 850 миллиардов долларов. И не австралийских, канадских, или там, новозеландских каких, а американских. Пускай знают фрицы, с кем связались! В принципе, могли бы и в евро этот штраф насчитать, или в пиастрах. В двойных испанских дублонах или сразу в пистолях. В золотых червонцах могли, которые в Варшаве до революции имели законное хождение, поскольку входила она в состав Российской империи. Но раз уж обозначили в североамериканских долларах, пускай будет в них. Спасибо ещё, что не округлили до триллиона. Забыли, наверное. Или ещё округлят, как вспомнят об этой возможности. Такой саморазоблачительный общенациональный стриптиз…

Правда, из исторически свойственной Польше и чрезвычайно характерной для неё скромности, польский официоз ЗАБЫЛ о немецких землях и немецкой собственности, полученных от Германии при Сталине. А там, между прочим, столько было… От одной только Пруссии, львиную долю, именно поляки урвали, не говопя о Данциге и Бреслау. О том, как им, в обмен на отказ от всех последующих претензий к Германии, волей того же Сталина была отчекрыжена преизрядная часть послевоенных репараций, полученных СССР с Германии, как державой-победительницей. О землях и имуществе миллионов ограбленных и изгнанных из Польши немцев, они тем более забыли. Чего про них вспоминать? Кого из тех немцев, когда их из Польши выгоняли, не убили, не покалечили и не изнасиловали, пускай спасибо скажут и на этом.

Впрочем, точно также и с польскими евреями было, и с цыганами, и с литовцами, украинцами, белорусами и русскими. Сколько их в Польше до революции было? А перед войной сколько? А после? Но тут, конечно, не о чем вспоминать. То-то поляки так суетятся, законодательно запрещая упоминать свою причастность к Холокосту, а совсем недавно запретив какие угодно реституции его жертвам. Знает кошка, чьё мясо съела… Но это, как раз, понятно. С чего это наследникам грабителей и убийц сочувствовать потомкам их жертв? Не по-польски как-то. А вот почему они решили, что им немцы заплатят, да ещё такую астрономическую сумму? Американцы, что ли, надавить на Берлин обещали? Интересно будет на это полюбоваться. Запасёмся попкорном и устроимся поудобнее. Цирк зажигает огни!