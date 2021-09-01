«Русский ТикТок» выйдет уже осенью, но даже это поздновато

«Газпром-медиа» анонсировал запуск платформы коротких вертикальных видео, известных в народе как формат ТикТока. Дело не спонтанное — это еще в конце прошлого года обещали в связке с перезапуском Rutube. Тогда речь шла не о разработке с нуля, а о покупке мобильного приложения «Я молодец» и его доработке под намеченные нужды. Судя по новостям, именно этот путь и был выбран магистральным.

Выступая на форуме «Российская креативная неделя», гендир «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, что платформа будет запущена уже осенью, и это все еще актуально, ведь 87% владельцев смартфонов потребляют именно вертикальный контент. Другой вопрос, что конкуренция запредельная — аналогичные форматы есть уже везде, да и потеснить уже проросший в подростках ТикТок все равно будет очень сложно.

Но дело верное. Хоть ТикТок и принадлежит китайцам, общемировым его подразделением рулят американцы, и все чаще появляются новости о блокировке неугодного политике Вашингтона контента. Ясно, что целиком вытеснить импортную площадку не выйдет — формат ТикТока страшно удобен для интернациональной аудитории, ведь танцульки и тупняк переводить необязательно. Но приструнить наглецов самой уже вероятностью блокировки и импортозамещения — будет гораздо проще.

Возможно, и популярность удастся завоевать. RuTube худо-бедно свою аудиторию набирает. Осенью обещали целый ряд интересных проектов, но уже и три месяца лета дают стабильную аудиторию по 20 млн, что всего в 4 раза меньше, чем у YouTube — конечно, если эта статистика настоящая.

И все же хочется дождаться времен, когда Россия будет не запоздало копировать чужие идеи, а запускать полноценно свои. В современном мире это единственный способ не опоздать.