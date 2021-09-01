{ 1 сентября 2021 }

«Русский ТикТок» выйдет уже осенью, но даже это поздновато

Рубрики: [Telegram]  

«Газпром-медиа» анонсировал запуск платформы коротких вертикальных видео, известных в народе как формат ТикТока. Дело не спонтанное — это еще в конце прошлого года обещали в связке с перезапуском Rutube. Тогда речь шла не о разработке с нуля, а о покупке мобильного приложения «Я молодец» и его доработке под намеченные нужды. Судя по новостям, именно этот путь и был выбран магистральным.

Выступая на форуме «Российская креативная неделя», гендир «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, что платформа будет запущена уже осенью, и это все еще актуально, ведь 87% владельцев смартфонов потребляют именно вертикальный контент. Другой вопрос, что конкуренция запредельная — аналогичные форматы есть уже везде, да и потеснить уже проросший в подростках ТикТок все равно будет очень сложно.

Но дело верное. Хоть ТикТок и принадлежит китайцам, общемировым его подразделением рулят американцы, и все чаще появляются новости о блокировке неугодного политике Вашингтона контента. Ясно, что целиком вытеснить импортную площадку не выйдет — формат ТикТока страшно удобен для интернациональной аудитории, ведь танцульки и тупняк переводить необязательно. Но приструнить наглецов самой уже вероятностью блокировки и импортозамещения — будет гораздо проще.

Возможно, и популярность удастся завоевать. RuTube худо-бедно свою аудиторию набирает. Осенью обещали целый ряд интересных проектов, но уже и три месяца лета дают стабильную аудиторию по 20 млн, что всего в 4 раза меньше, чем у YouTube — конечно, если эта статистика настоящая.

И все же хочется дождаться времен, когда Россия будет не запоздало копировать чужие идеи, а запускать полноценно свои. В современном мире это единственный способ не опоздать.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. “ОСЕНЬЮ” ДАЖЕ У МОРОЖЕНОГО ВКУС ИНОЙ

    2. “ОСЕНЬЮ” ДАЖЕ У МОРОЖЕНОГО ВКУС ИНОЙ

    Вы поймете это, поглядев клип ХОДОЧИНСКОЙ И случится это вскорости – согласно календарю. Ольга Ходочинская решила предвосхитить круженье желтых листопадиков и на площадке изобразить бескорыстную любовь к стервецу, который, как только запахло серьезкой, моментально навострил лыжи… Эту классическую, [Читать...]


  2. Солистка «А-Студио» выйдет замуж осенью

    3. Солистка «А-Студио» выйдет замуж осенью

    Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия собирается официально оформить свои отношения с банкиром Львом Гейхманом, с которым певица встречается уже несколько лет. Молодой человек сделал артистке предложение во время празднования дня рождения Максима Галкина. Радостной новостью в своем «твиттере» [Читать...]


  3. Второй день ПМЭФ в части обсуждения медиа контрастировал с первым

    4. Второй день ПМЭФ в части обсуждения медиа контрастировал с первым

    Итогом первого дня были призывы придумывать новое. В частности, об этом говорилось в дискуссии с Капковым, Шнуровым, Бекмамбетовым. Блогеры, тик-токеры — это ситуативная локальная штука. Надо искать, помогать, не мешать своим талантам, продуктам, которые могут завоевать открытый мир, [Читать...]


  4. RuTube реинкарнация

    5. RuTube реинкарнация

    Совершенно «неожиданно» 2 апреля перезапустилась платформа RuTube. Ну то есть как перезапустилась – верные заветам Samsung и Xiaomi, веб-дизайнеры ГПМ «обвели по контуру» YouTube (и немного PornHub). Убрана обязательная регистрация, в буквальном смысле «убивавшая» сервис последние несколько лет, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»