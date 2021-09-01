Реставрация имиджа

Вовсю шумит скандал из-за бесцеремонности команды, снимающей для Netflix «Анну К». Краеведы подали заявление по факту вандализма, из-за чего съемки временно прекращены.

Шум поднят вокруг усадьбы Турлики, построенной во второй половине XIX века и с 1909 года принадлежавшей вдове известного мецената Морозова. Для съемок там самовольно изменили облик некоторых элементов здания: вынули и зачистили исторические рамы и двери, фасад усадьбы окрасили в другой цвет, активно применяли монтажную пену. Как сообщают, о съемках договорились, а вот о самоуправстве с интерьером — речи не велось, так что тут киношники в целом неправы.

Но можно уладить все красиво и полезно. Netflix всего лишь следует выступить с заявлением, что вместо формальных штрафов компания произведет реставрацию здания за свой счет. Тогда сервис заявит себя не вандалом, а реставратором, и практику можно будет применить в будущем: выбирая слегка обветшавшие исторические здания, реставрируя их и после съемок оставляя о себе добрую память не только на киноленте.