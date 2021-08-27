{ 27 августа 2021 }

Классическая русская дальняя ссылка

Рубрики: [Фейсбук]  
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Назначение Натальи Поклонской послом на Острова Зеленого Мыса (Республика Кабо-Верде), если вдруг оно произойдёт, станет примером классической русской дальней ссылки.

Люди плохо знакомые с географией, представляют себе что-то вроде Барбадоса или Багамских островов с бирюзовым морем и белым песчаным пляжем. Только Кабо Верде это совсем про другое.

Жопа мира, от которой даже до побережья Западной Африки — 600 километров. Полупустынные острова, на которых почти ничего не растет (90% продовольствия приходится импортировать). Нищее население, которое живет натуральным хозяйством — выращивает кукурузу или ловит тунца с лодок прямо как герой Хэмингуэя.

Кабо-Вердэ это такая бесконечная оставленyость и безнадежность, что на островах родился даже специфический музыкальный стиль «морна». Как гласит Википедия — «морна — это короткие печальные песни о тяготах судьбы вдали от родины». 

Назначение послом на Кабо-Вердэ для одного из главных лиц «Русской Весны»— это не просто месть, это — невероятно жестокая месть. За что? Вот это самый интересный вопрос.

Вряд ли только за то, что Наталья Владимировна «не вписалась» в существующую политическую систему. В Государственной Думе немало людей с еще более экзотичным мировоззрением, и никого это особо не смущает.

Поклонская явно кому-то перешла дорогу. 

Может быть, застройщикам Форосского парка. Может, слишком активно боролась с «хуснулизацией» Крыма. А может — всерьез рассчитывала на место Аксенова.

Сергей Мардан


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