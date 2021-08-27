Журналистов наших всколыхнули появившиеся в Германии агитационные плакаты 72-летней давности, с Пруссией и теми немецкими землями, которые по воле Сталина к Польше отошли и пока что в её составе благополучно пребывают. Ну, правда, немецкие политики от этих плакатов дружно открестились. Но это пока. Мало ли, что им в будущем светит? А ну, как вернут исконно немецкие восточные территории под немецкую юрисдикцию? Японцы же вопрос по Южным Курилам будируют непрерывно? Турки на бывший российский Кавказ и в бывшую нашу Среднюю Азию и в Казахстан, да и в саму Россию, без мыла влезают? Польша и Прибалтика претензии выставляют и территориальные, в том числе к Белоруссии, и финансовые, к России? Чем Германия хуже?

Странно ещё, что пока не появились в Германии карты и агитплакаты с теми максимальными завоеваниями или их планами, которые у немцев существовали в ХХ веке. Скажем, с картой их территориальных приобретений по Брестскому миру, с Украиной. Или, согласно плану «Барбаросса», со всеми теми гауляйтерствами и рейсхомиссариатами, которые в итоге были ими в Остланде созданы. Или не были. Новая-старая Европа… И, главное, имеют полное право. Ну, да, Донбасс и Крым пока не их. Но остальная-то Украина — вполне их. И даже с неонацистами во главе. Прибалтика их. Осечка вышла в Белоруссии, но это пока. Молдавия, Грузия и Азербайджан — их. Имея в виду старых союзников: румын и турок. Последние и в Среднюю Азию с Казахстаном так глубоко внедрились, и в Россию…

Ну, да, вместо рейхсканцелярии сейчас мы имеем Госдепартамент США и сердце спрута не в Берлине, а в Вашингтоне. Спасибо братьям Стругацким за невольно родившуюся аналогию. Кто не в курсе — это из «Трудно быть богом». Хорошая была книга. В отличие от всех, снятых по ней, фильмов… Да, мы ещё про Армению не вспомнили. Но там начальство уже такое, как надо, для того, чтоб в итоге и духа нашего там не было. Да и герои этой новой Армении — тот же Гарегин Нжде, из прогитлеровских кадров. Как по нынешним временам и положено. Так что плакатам немецким удивляться не стоит. То ли их и вправду какой-то реваншист напечатал и развесил, то ли с подтекстом, на будущее, застолбить идею… Так зрелище Меркель с Путиным на переговорах в Кремле про Молотова с Риббентропом напомнило!

Сколько прошло времени с того момента, как СССР с Третьим рейхом договор о ненападении подписали, до начала Великой Отечественной войны? Сколько пройдёт до новой нашей большой войны, со всем западным альянсом? Причём в прошлый раз кроме Англии и США вся Европа на стороне Гитлера воевала. Ну, ещё Турция была, исходя из её опыта поражения в Первой мировой войне, нейтральной. Хотя, если б не провалилось наступление вермахта на Северном Кавказе… И ведь тогда у нас ещё такого внутреннего бардака не было, в том числе в самых верхних эшелонах власти. Хотя тоже начальство строго велело не поддаваться на немецие провокации. Интересно, что его в этот раз подвигнет очухаться? Украины и Прибалтики явно мало. Может, надо, чтобы до Москвы враг снова дошёл?