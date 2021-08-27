{ 27 августа 2021 }

Агитационные плакаты 72-летней давности

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Журналистов наших всколыхнули появившиеся в Германии агитационные плакаты 72-летней давности, с Пруссией и теми немецкими землями, которые по воле Сталина к Польше отошли и пока что в её составе благополучно пребывают. Ну, правда, немецкие политики от этих плакатов дружно открестились. Но это пока. Мало ли, что им в будущем светит? А ну, как вернут исконно немецкие восточные территории под немецкую юрисдикцию? Японцы же вопрос по Южным Курилам будируют непрерывно? Турки на бывший российский Кавказ и в бывшую нашу Среднюю Азию и в Казахстан, да и в саму Россию, без мыла влезают? Польша и Прибалтика претензии выставляют и территориальные, в том числе к Белоруссии, и финансовые, к России? Чем Германия хуже?

Странно ещё, что пока не появились в Германии карты и агитплакаты с теми максимальными завоеваниями или их планами, которые у немцев существовали в ХХ веке. Скажем, с картой их территориальных приобретений по Брестскому миру, с Украиной. Или, согласно плану «Барбаросса», со всеми теми гауляйтерствами и рейсхомиссариатами, которые в итоге были ими в Остланде созданы. Или не были. Новая-старая Европа… И, главное, имеют полное право. Ну, да, Донбасс и Крым пока не их. Но остальная-то Украина — вполне их. И даже с неонацистами во главе. Прибалтика их. Осечка вышла в Белоруссии, но это пока. Молдавия, Грузия и Азербайджан — их. Имея в виду старых союзников: румын и турок. Последние и в Среднюю Азию с Казахстаном так глубоко внедрились, и в Россию…

Ну, да, вместо рейхсканцелярии сейчас мы имеем Госдепартамент США и сердце спрута не в Берлине, а в Вашингтоне. Спасибо братьям Стругацким за невольно родившуюся аналогию. Кто не в курсе — это из «Трудно быть богом». Хорошая была книга. В отличие от всех, снятых по ней, фильмов… Да, мы ещё про Армению не вспомнили. Но там начальство уже такое, как надо, для того, чтоб в итоге и духа нашего там не было. Да и герои этой новой Армении — тот же Гарегин Нжде, из прогитлеровских кадров. Как по нынешним временам и положено. Так что плакатам немецким удивляться не стоит. То ли их и вправду какой-то реваншист напечатал и развесил, то ли с подтекстом, на будущее, застолбить идею… Так зрелище Меркель с Путиным на переговорах в Кремле про Молотова с Риббентропом напомнило!

Сколько прошло времени с того момента, как СССР с Третьим рейхом договор о ненападении подписали, до начала Великой Отечественной войны? Сколько пройдёт до новой нашей большой войны, со всем западным альянсом? Причём в прошлый раз кроме Англии и США вся Европа на стороне Гитлера воевала. Ну, ещё Турция была, исходя из её опыта поражения в Первой мировой войне, нейтральной. Хотя, если б не провалилось наступление вермахта на Северном Кавказе… И ведь тогда у нас ещё такого внутреннего бардака не было, в том числе в самых верхних эшелонах власти. Хотя тоже начальство строго велело не поддаваться на немецие провокации. Интересно, что его в этот раз подвигнет очухаться? Украины и Прибалтики явно мало. Может, надо, чтобы до Москвы враг снова дошёл?

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Дженнифер Энистон хранит вещи 20-летней давности

    2. Дженнифер Энистон хранит вещи 20-летней давности

    Дженнифер Энистон призналась в интервью People, что не может избавиться от просроченной косметики. — Мне действительно очень сложно расставаться с любимой косметикой. У меня найдутся средства, которым не один десяток лет, и мне пора бы с ними уже [Читать...]


  2. Whitesnake экранизировал песню 40-летней давности

    3. Whitesnake экранизировал песню 40-летней давности

    Рок-группа Whitesnake представила видеоклип на песню «Soldier of Fortune». Композиция войдет в новый альбом «The Purple Album» – первый за последние четыре года. Релиз пластинки состоится 19 мая. По словам основателя и бессменного лидера группы Дэвида Кавердейла, грядущий альбом – дань уважения легендарным Deep Purple. Осенью [Читать...]


  3. Олег Газманов: «Я хотел бы на сцене победить Газманова 25-летней давности»

    4. Олег Газманов: «Я хотел бы на сцене победить Газманова 25-летней давности»

    О СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ – У меня с моей группой в репертуаре более 60 песен, а в двухчасовой концерт вмещается примерно 21 песня. Таким образом, я могу, не повторяясь, дать три двухчасовых концерта. И теперь стал делать программу интерактивной. [Читать...]


  4. В Сети появилось концертное видео Radiohead 18-летней давности

    5. В Сети появилось концертное видео Radiohead 18-летней давности

    Издание Paste выложило в Сеть концертное видео Radiohead 18-летней давности.?Выступление, зафиксированное на видео, состоялось 1 июня 1995 года в нью-йоркском клубе Tramps спустя три месяца после выхода второго альбома коллектива – «The Bends». Сет-лист концерта состоял из 18 [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»