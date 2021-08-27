Полмиллиарда на импортный голос

Государство продолжает активно поддерживать киноиндустрию: в этом году в полтора раза выросла программа поддержки дубляжа. Сумма, выделенная Минкультом, составила более 450 млн рублей и будет израсходована на перевод наших фильмов и сериалов на иностранные языки.

Поддержать решили 21 художественный фильм и 24 анимационных. Деньги дают под мягкое, но показательное и очень целевое условие: экспортная выручка в два ближайших года должна будет вырасти втрое больше полученной от государства суммы. В общем, пресловутая удочка, вместо рыбы.

Самые смелые планы у Kinodanz: за 150 млн будет переведен на ключевой языковой пакет целый ряд полнометражных кинолент, включая «Звездный разум», «Эбигейл», «Под куполом», «Неведомое», «Забытые боги» и «Генезис». Russian World Vision адаптирует 10 художественных фильмов и один сериал: по плану, 130 млн господдержки надеются превратить в 550 млн экспортной выручки. Соглашения с дистрибуторами уже подписаны (10 соглашений, включая Viasat).

Студия «Союзмультфильм» получила 36 млн на шесть сериалов. «Рики» (20 млн) будет продвигать за рубежом сериалы «Малышарики» и «Бодо Бородо», а также полнометражный фильм «Финник» (мы писали о нем). Почти 70 млн выделено «Логистик стар продакшн», 22 — «Первому проекту» и 15 млн — совместному проекту студий Wizart и СТВ.

Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин отмечает солидный рост интереса к российскому кино в последние три года. Но здесь важно бить не по площади, а вкладываться в те проекты, у которых есть большой потенциал международных продаж. Дело недешевое — дубляж только на один язык обходится примерно в 15 тысяч долларов. Переводить и складывать на полку в надежде, что когда-нибудь в гонке за контентом «нетфликсы» будущего вдруг обнаружат и оценят — дело приятное, но не особо прибыльное, чтобы оплачивать его из госбюджета.