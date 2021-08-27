Знаете альбом Нирваны Nevermind? А мальчика с обложки альбома? Так вот, этого мальчика зовут Спенсер Элден и недавно он подал иск на группу за барабанная дробь распространение детской порнографии. Дело в том, что будучи мелким он не мог дать согласия на съёмки, а его родители хоть согласие и дали, но только устное. В качестве компенсации Спенсер попросил всего ничего — какие-то $150 тыс. .. с каждого участника той съёмки (а их, на минуточку, 17 человек), включая Дэйва Грола, Криста Новоселича и наследников Кобейна. Посчитали профит?
{ 27 августа 2021 }
30 лет прошло… ПОРА!
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