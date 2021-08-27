30 лет прошло… ПОРА!

Станислав Говорухин («Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Артистка») закончил съемки своего нового фильма «Пассажирка», который поставлен по мотивам одноименного рассказа Константина Станюковича. Главную женскую роль в картине исполнила Анна Горшкова, известная зрителям по сериалам [Читать...]

Сегодня на Первом канале мы увидим новогодний выпуск программы «Две звезды», который снимался почти за месяц до эфира. Журналисту «МП» посчастливилось попасть в кулуары Останкино и увидеть воочию, как множеством дублей, срывами голосовых связок, огромного количества нервов и [Читать...]

25 лет со дня второго тура президентских выборов 1996 года… Никто не вспоминает эту дату, а жаль. Многое она определила. Очень многое. Страна была расколота. За Ельцина голосовать не очень хотелось. За Зюганова не хотелось вообще. Так что [Читать...]

Воссоединившийся после двухлетнего перерыва дуэт «Непара» снял клип на песню «1000 снов», уже знакомую слушателям. Съемки прошли в начале ноября 2013 года в лесу и, несмотря на ненастную погоду, оставили у участников только положительные эмоции. – Во-первых, мы [Читать...]