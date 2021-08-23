Петровы покашляют в Сан-Себастьяне

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» попал в конкурсную программу 69-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 17 по 25 сентября. Ожидается, что представят картину гостям фестиваля Семен Серзин и Иван Дорн в компании продюсера Ильи Стюарта.

К тому времени фильм, засветившийся еще в Каннах, будет выпущен и в широкий российский прокат: Sony обещает сделать это 9 сентября. Мрачная галлюцинация, сочетающая уральскую бытовуху с мистическим трипом в архетипы смерти, попытается в очередной раз пояснить, что Петровы «больны Россией», а не гриппом, и хоть России Серебренникова нигде, кроме галлюцинаций Серебренникова и его соратников, не бывает — своего зрителя лента, разумеется, получит.

Ведь и актерский состав интересный (кроме упомянутой пары, здесь есть Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев и Варвара Шмыкова), и антураж уж очень актуальным оказался во времена пандемии: кашель окажется больше чем кашель, пусть каждый и поймет это совершенно по-своему.