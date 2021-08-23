JPEGMAFIA — гик, нигилист, ветеран

Очень люблю тех артистов, чьи биографии говорят сами за себя: ты читаешь о прошлом исполнителя и думаешь «чёрт, я не удивлён». Безумно интересно находить в истории моменты, которые могли как-то отразиться на музыкальном стиле человека или его образе. JPEGMAFIA, в этом смысле, — идеальный пример.

У Пегги было трудное детство. Как это часто бывает в Америке, его семья переезжала с места на место, а сам Баррингтон везде чувствовал себя чужим. В возрасте 13 лет он оказался в консервативном штате Алабама, где даже сейчас расизм — штука весьма распространённая. Но внутренние противоречия сильно контрастировали с той музыкой, которую слушал маленький Джипег. Айс Кьюб, например, показал юноше, что бороться с расизмом можно не только мирным путём, но и «по-гангстерски», совершенно не стесняясь в выражениях. Об этом Пегги говорил в интервью для Талиба Квали — в том самом, во время записи которого артист напился до беспамятства и заблевал весь пол студии.

В 18 лет Баррингтон понял, что он на нуле. Бедность и отсутствие перспектив привели молодого человека в ВВС США — в это слабо верится, когда слышишь впервые. Во время службы он успел побывать в Ираке, Кувейте, Германии, Японии и Северной Африке. Делать музыку Пегги начал именно тогда, но своим товарищам не рассказывал, потому что его окружение, по его же словам, состояло из «деревенщин, которые просто хотели убивать людей». Решение пойти в армию артист называет одновременно худшим и лучшим в своей жизни: с одной стороны, он столкнулся со стрессом и опасностью, с другой — получил возможность покупать крутое музыкальное оборудование.

В конце концов, Пегги оказался в Балтиморе — единственном городе, который показался ему родным, хоть рос он вовсе и не там. В этот момент он начал заниматься музыкой серьёзно: в 2015 году вышел дебютный микстейп рэпера «Communist Slow Jams».

Одна из ключевых особенностей музыки JPEGMAFIA — отсылки к поп-культуре. В одном из интервью Пегги говорил, что хочет, чтобы каждая компьютерная игра, в которую он залипал в детстве, удостоилась упоминания в его творчестве. К слову, это похоже на правду: количество подобных отсылок в его песнях уже давно перевалило за сотню. Гик-культура находит отражение как в текстах, так и в музыке: Пегги может хвастаться тем, что способен набить много очков в Halo, а может вставить в трек фразу «Smoke» из Мортал Комбат или «Okay, let’s go» из Контры.

Сложный жизненный путь, полный трудностей и ошибок привёл Пегги к своеобразному нигилизму: в своих песнях он постоянно подтрунивает над кем-то или открыто хейтит. JPEGMAFIA почти в каждом треке называет белых людей «крекерами», но потом на своём же концерте плюёт белому чуваку в рот, потому что фанат сам его об этом попросил. Являясь ярым противником расизма, для обложки одного из микстейпов он выбрал фото на фоне флага конфедерации — но это тоже троллинг, конечно же. В своё время Баррингтон навёл шуму песней, название которой переводится как «Я только что убил копа и теперь я возбуждён». В самой песне Пегги использует звуковой отрывок из видео, в котором ветеран войны во Вьетнаме убивает полицейского. Не все оценили такое решение, посчитав подобное аморальным и жестоким.

В любом случае, именно такие моменты делают Джипега тем, кем он является. Баррингтон — сложная и противоречивая личность, но он не стесняется быть собой. Порой даже немного раздражает желание Пегги оскорбить всё, что он считает неправильным, но биография артиста не оставляет никаких сомнений — эта зубастость не могла взяться из ниоткуда.

Фёдор СУЧИЛИН.