Фильм «Ненависть» (1995)

«У нас нет оружия, у нас только камни»: так начинается главная французская социальная драма 90-х — «Ненависть». И, как часто бывает с контркультурой того времени, важным фильм стал не столько из-за палитры показанных общественных волнений, сколько из-за его обращения к проблемам, не побоюсь этого слова, фундаментальным. Вспомните «Бойцовский клуб», язык не повернётся обвинить его в ограниченности рамками собственного времени. Этот фильм не про банду радикальных революционеров, но про тысячелетнее противостояние двух идеологических полюсов. Конфликт «Бойцовского клуба» тянется от традиций античной трагедии и комедии, от сожжения храма Геростратом и мифов Древней Греции. Эта многослойная конструкция, возможно даже неосознанно, превозмогает размеры своего времени, при этом не забывая о символах современности. «Ненависть» вышла за 4 года до «Бойцовского клуба», 1995 год, время, когда Франция погрузилась в волну крупнейших противостояний между гражданскими и полицией со времён 60-х.

«Ненависть» представляет из себя историю о троих оборванцах, уличной шпане, участвующей в кровавых протестах и активно борющейся против полицейского произвола. Картина грязного Парижа, сильного социального расслоения и несправедливости: на улицах города, как-будто, отменили все законы и обьявили о войне протестующих и сил правопорядка. Беспричинные оскорбления и нападения на полицейских с одной стороны, и жестокие пытки в полицейских участках с другой. «Ненависть» рисует перед нами пейзаж обедневшего пригорода, заселенного мигрантами, изуродованного грязным социальным жильем и тотальной бедностью. Расцвет чёрной культуры, из каждого открытого окна звучит хип-хоп а приобрести наркотики легче, чем билет на поезд. В этом месте и разворачивается драма троих героев, половина родителей которых сидят в тюрьмах, а туманное будущее перекрыто железной проволокой. Но не это главная проблематика фильма. Несмотря на нищету и несправедливость, главные герои сами становятся монстрами, против которых боролись. Они лишь помогают миру вокруг стать ещё ужаснее. Ведь, когда вам в руки падает заряженный пистолет, уже нет никаких протестующих и полицейских. Остаются лишь те, кто сеет ненависть.

Вряд ли вам интересно то, что «Ненависть» основана на реальных событиях, так как этот ярлык уже давно не внушает ничего, кроме недоверия. Скажу лишь то, что режиссёра Матьё Кассовица ждал приз Каннского кинофестиваля, а вся правящая верхушка Франции посмотрела картину на специальном закрытом показе. Кстати, во время сеанса в Каннах полицейские, выражая протест, демонстративно отвернулись от экрана. Всё же «Ненависть» не только околодокументальная картина про социальные потрясения. Она про маленького человека, почувствовавшего власть и запах крови, превратившегося в безудержного дракона, который рушит всё к чему прикасается. Будь то Франция, Англия, или Китай: маленький человек везде один — опасный загнанный хищник, неосознанно притворяющийся ланью. Все виноваты, все раскаиваются.