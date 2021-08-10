Леонид верещагин исправит ошибки команды «собибора»

В Белоруссии стартовали съемки военной драмы «Праведник», посвящённой братству народов и сопротивлению на захваченной фашистами территории. Фильм Сергея Урсуляка и Леонида Верещагина расскажет о героическом подвиге Николая Киселева — советского офицера, спасшего в 1942-м 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта.

Ставка сделана не только на силу героической истории, но и на мощнейший для такого кино актерский состав (Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий). Примечательно, что у Хабенского уже есть опыт подобных ролей, однако не очень удачный. Фильм «Собибор», в котором он выступал ещё и как режиссёр, не окупился в прокате.

Верещагин и Урсуляк же хотят сделать очень жизненное кино, где будет не только страшное и мучительное, но и юмор, и лирика, и улыбка. А главный герой — в первую очередь просто человек, который делает то, что должен. Такой формат предподнесения очень тяжёлой и не от этого не очень популярной у зрителя темы может «зайти».

Нельзя не отметить и Централпартнершип. После фиаско «Собибора» они все равно рискнули взять такую важную для государства и сложную для проката тему. Уверены, что опыт Верещагина позволит переломить ситуацию и сделать картину востребованной у массового зрителя. Фильм должен выйти на экраны в 2022 году. Ждем.