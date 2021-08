Леонид верещагин исправит ошибки команды «собибора»

Не секрет, что язык современной музыки – американский (английский). Успех таких разных коллективов, как “Ногу свело!” и “Парк Горького” – тому доказательство. Короче, если по-английски не можешь петь и говорить, дорога в шоу-бизнес тебе закрыта… Анжела была “средним” [Читать...]

– Не понимаю, как можно смотреть художественное кино на малом экране. Поэтому я не поклонник видео (хотя и его временами смотрю, конечно). За последнее время на меня крупнейшее эстетическое впечатление произвел фильм Отара ИОСЕЛИАНИ “ОХОТА НА БАБОЧЕК”. Это [Читать...]

Сергей Лавров перевел аббревиатуру команды ROC на Олимпиаде: «Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно [Читать...]

Леонид Агутин выступил с критикой выступления новозеландской певицы Лорд на церемонии вручения «Грэмми». 17-летняя артистка исполнила композицию «Royals», которая удостоилась статуэтки как лучшая песня. Своё мнение г-н Агутин высказал в качестве комментария к посту Михаила Козырева в фейсбуке. [Читать...]