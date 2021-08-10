Певица Леля: «Молиться я не умею, но писать песни получается лучше»

Леля — певица из Казахстана, выросшая в Шанхае. Благодаря увлечению местной музыкальной сценой (в частности электронной) Китая и стал вырисовываться особенный стиль исполнения певицы. Макси-сингл «Фикшн» — особая часть ее дискографии. Если прошлые работы хвалили преимущественно за подход в продакшене, то тут Леля смогла рассказать серьезную историю и раскрыться как личность. Это многослойная поп-музыка, за которой стоит реальный человек, а не образ.

Мы решили прислать Леле небольшой список вопросов, чтобы узнать о концепте работы, гостевых куплетах и съемке визуала.

— Расскажи про историю создания EP и каждого отдельного трека в частности.

— После альбома «Summer Child» мы начали писать песни, и меня они не особо цепляли. Мы пытались экспериментировать, «играться», но внутри я просто не чувствовала, что это то самое. Как-то мы гуляли с Ельнуром (моим парнем, который поддерживает мое творчество). Он мне начал приводить примеры, что нужно писать про свою правду, про то, что сидит во мне каждый день.

Зная, что для меня это самая больная тема, я решила рискнуть. Я решила описать, как мне тяжело жить без папы, который умер сразу после моего 13-го день рождения. Все последствия и тонкости моей жизни без него. Отец был для меня очень близким человеком, и я была именно той любимой дочерью своего папы.

«Sunny» — этот трек про состояние, которое часто сбивает меня с толку и засасывает в самую бездну. То состояние, которое сводит с ума и загоняет в угол. Обычно после таких срывов я сразу начинаю думать о нем, просить его помочь, и на следующий день просто еду к нему (говорю о папе).

Припев — это как мантра, которая напоминает остановиться и не идти дальше в эту черную дыру. В процессе создания песни мы почувствовали, что было бы круто, если бы там был рэп-куплет.

Я написала Тимуру (Everthe8), и он тут же согласился и поблагодарил, потому что давно не находил подходящую ему по настроению музыку. Мне нравится его текст. Он похож на мое состояние, когда я бываю в тупике.

«Burial» — это монолог с моим отцом. На самом деле, когда я писала эту песню, фортепианные версии звучали более драматизированными. Мне нравится, что такие темы как боль и другие переживания можно подавать с более легкой электронной музыкой. Здесь мне тоже хотелось найти, с кем сделать фит, и мы написали LOVANDA. Я слышу, как ребята очень любят музыку и не боятся эксперементировать, на что они мне ответили взаимностью, и Лала просто принесла свет в трек.

«Piano song» — песня из 4-х аккордов, написанная дома за моим фортепиано. На тот момент я пыталась прорабатывать свои психологические травмы, и кто-то мне посоветовал иногда просто молиться, разговаривать с ним. Молиться я не умею, но писать песни получается лучше.

Песня просто лилась, пока я была за фоно. И я написала все, что думаю, о произошедшем, о любви, о моем целом мире. Про чувсто апатии, про ребенка, который как-то пришел с урока математики и узнал новость, перевернувшую его мир. Про детские воспоминания, про самое сокровенное, что у меня есть, про обиды на людей, про неоправданные ожидания, про разочарования, про надобность направления чего-то высшего, про то, что подскажет мне дорогу и успокоит.

— Кто был подключен к работе, помимо вашего основного продюсера Lotus Fonda? В чем особенность работы с ним?

— На треках присутсвуют Тимур (Everthe8) и LOVANDA, а также сводил / мастерил треки Али. Он сводит все наши треки и помогает мне выстраивать гармонии в вокале. Особенность работы с Никитой (Lotus Fonda), в том, что Никита очень любит музыку.

Когда мы только познакомились и общались, часто выходило, что мы выделяли одинаковые треки из альбомов, которые слушали. Он всегда считывает, что я хочу, и просто делает. Никита — это человек дела, который открыт ко всем жанрам и не боится экспериментировать. Его трудно пробить на эмоции, но я думаю что он это все выкладывает в музыке. С моими треками ему иногда приходится нелегко, так как я часто придираюсь к деталям и требую то, что именно цепляет меня. Это забирает много времени и сил, но в итоге получается тот самый результат.

В плане звука новый EP — это наша самая амбициозная работа на данный момент. Некоторые инструменты я делал прямо из Лелиного голоса, а по тому, сколько маленьких деталек у этих песен под капотом, это практически plunderphonics-pop. Я думаю, что не трудно делать такую музыку, которая уже всем знакома, равно как и не трудно сделать звук супер-экспериментальным — сложно сделать саунд таким, чтобы он был узнаваемым и ни на что не похожим, но в то же время оставался легкодоступным. Работая над песней, я всегда уделяю большое внимание этому балансу. Lotus Fonda о релизе

— Что значит этот EP в рамках твоей дискографии? Какие ощущения ты хотела передать этим материалом?

Для меня это некая возможность проработки своих психологических блоков. Я решила поделиться самым сокровенным и просто не ожидать чего-то, как например когда делала ранние песни.

Я хотела посмотреть, как люди воспримут такой посыл, и мне хотелось наконец-то высказаться и больше не держать это в себе. Этим ЕР я хочу донести, что люди не должны бояться говорить о таких вещах. Мы не одни. Важно делиться этим, работать над этим и не бояться.

— Как проходила подготовка обложки и тизеров? Как выбирали локацию? Как ты думаешь, какую роль в твоем творчестве играет природа?

— Изначально мы хотели снимать визуал еще зимой, но локации, которые нам нравились, оказались сложнодоступными, и наши поездки туда часто срывались из-за погодных условий, из-за болезней и так далее В итоге это все дотянулось до лета, когда снег уже растаял и пришлось искать новое вдохновение. Перед съемками мы скаутим локацию и определяем, где будем снимать. Я вдохновлялась фильмом «Выживший» и захотела снять что-то подобное. Мне очень близок образ индейцев, их культура. Поэтому мы поехали в ущелье Аюсай, там есть водопады и красивые виды.

Мне нравится использовать природу и возвращаться к истокам, проводить такие аллегории как проявление природы с человеческими эмоциями. Законы природы распространяются на всех живых существ в нашем мире, и все мы являемся единым целым.

— В этот раз у тебя очень яркие коллабораторы — Everthe8 и LOVANDA. Расскажи о том, как проходила работа с ребятами. В чем главная сложность дистанционной работы? В чем ее преимущество?

— Я очень благодарна ребятам за отзывчивость и желание сделать интересные треки. Ребята — профессионалы своего дела, у которых есть чему поучиться. Честно, не было особо каких-то напрягов, я давала свободу им, а они доверяли мне, и в итоге получились такие работы.

Это были мои первые полноценные фиты. Считаю, что фиты помогают тебе прогрессировать в музыке. Все-таки делать музыку со многими людьми интересней, чем только с самим собой, каждый вносит свой неповторимый вклад.

Возможно, если бы мы были вместе на студии, мы смогли бы больше вайбить и импровизировать, но у меня никогда не было похожего совместного опыта на студии. Всю свою музыку мы делаем дома.

Наверное, когда делаешь все дистанционно, легче сконцентрироваться на своем видении, и уже потом показывать это все в готовом виде.

— Расскажи о планах на год.

— Мне бы хотелось делать интересные синглы и развиваться в звучании, хочу больше фитов и профессионального музыкального роста.

В планах снимать больше и качественнее клипы, развивать звучание своих лайвов, заботиться о своем физическом и ментальном здоровье, заниматься йогой и дальше вести активную деятельность музыканта.