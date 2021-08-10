{ 10 августа 2021 }

Звезда «Отряда самоубийц» просит оградить его от психопатки

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  

Юэль Киннаман и Белла Дэвис

Юэль Киннаман обратился в суд, надеясь выбить судебный запрет на приближение к нему шведской модели Беллы Дэвис. И это история не о сорвавшейся фанатке, которой актер мог испугаться, лично от Харли Квинн узнав, как опасно иметь дело с неуравновешенными дамочками.

Все дело в очередном акте драмы о вымышленном насилии. По словам Киннамана, в конце 2018 у него состоялось пару свиданий с мисс Дэвис: по обоюдному согласию, так сказать. Шведской модели крайне понравилось происходящее, и она стала требовать от «слившегося» актера сначала новых встреч, а затем и различных форм откупных, угрожая обвинить в изнасиловании.

Требования росли с каждым звонком: рабочая виза, полмиллиона на квартиру, оплата проживания, фотосессию в журнале Sports Illustrated, верифицированную страницу в инстаграме и все, что еще только приходило в находчивую модельную голову. Затем модель фактически превратилась в коллектора и взялась наяривать еще и всем родным и близким актера, засыпая их угрозами.

Киннаман, понимая в каком обществе сейчас живет и работает, решил нанести превентивный удар: проникновенно сообщил, что поддерживает жертв насилия, но здесь был абсолютно другой случай, и вообще по факту жертвой становится именно он. На фоне подготовленных контратак Джонни Деппа шансы у актера есть.

Лишь бы все это со временем не дошло до такого же абсурда, как и с домогательствами, в которых ушлые бездарности рассмотрели отличный карьерный лифт. Мужского движения MeToo, собирающего уже всех жертв ложных обвинений в насилии, сильный пол как явление может просто не пережить. Хорошо, что мужчины наносят ответный удар. Плохо, если они при этом перестанут быть мужчинами.

НЕВМИНКУЛЬТ


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