Гибель Бе-200 в горах безвестного до сегодняшнего дня турецкого н. п. Адана — тот самый случай, когда «добрых мыслей нет, хотя мысли различные». За все эти годы мы как-то привыкли, что «уже 25 лет нас нае.ывает сборная Лукашенко по Белоруссии». Но это всë-таки Белоруссия, здесь не только транзит и бизнес, мы же всë-таки братский народ. А вот у длящегося с середины нулевых «романа с Эрдоганом» логичных объяснений нет.

Особенно их нет после 2015 года и начала российской операции в Сирии. Сбитый Су-24 (о котором так сладко заливается Александр Маршал на сборных концертах), уничтоженный тогда же Ми-8, бесчисленное количество туркоманских провокаций в районе действий российских сил, убитый посол, «Байрактары»-охотники за российскими системами ПВО, унизительная турецко-азербайджанская кампания за Карабах — любого из этих поводов было бы достаточно, чтобы на пространстве от Ирана до Греции стало существенно хуже с уровнем безопасности. Но это в теории, а на практике российские туристы (даже в пандемию) забивают турецкие отели, а российские же Бе-200 и Ил-76 тушат турецкие пожары.

И если бы в России в это время ничего не горело. Так ведь нет же, горит, ещë как горит — даже подобострастные федеральные каналы не могли не показать апокалиптические кадры из Якутии с коровами, мычащими у сгоревших коровников, гигантский дым от лесных пожаров, достигший Аляски, уходящие в небытие посëлки и деревни. Но «дым отечества» оказался не так сладок и приятен, как гуманитарная миссия контракт на тушение курортных зон в Турции.

Как результат — самолëт с красными звëздами разбился в горах (фамильная черта почти всех катастроф с участием российских машин), но самое страшное — безвозвратно погиб экипаж. Трагедия, которой могло и не быть. Катастрофа, которая была неизбежна.