Пишут тут про Америку всякое…

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов обвинило Россию, Китай и Иран в скоординированной атаке по части происхождения коронавируса на эту невинную, аки агнец Б-жий, чистую, как слеза младенца, беспорочно и бескорыстно радеющую о благе всего человечества страну, являющую миру образец демократии и пекущуюся исключительно и только о благе рода людского. Странно, конечно, что Северную Корею, Белоруссию, Венесуэлу и Сирию не вспомнили. С ними у американского руководства и силовиков тоже проблемы. Знамениты белорусские хакеры, не всякая птица долетит, улепётывая от них, куда глаза глядят, до середины Атлантики. А если и долетит… Далее по Гоголю.

Сам по себе накал возмущения более чем серьёзного ведомства, на тему того раскола в американском обществе, который пытаются посеять какие-то не названные конкретно подставные конторы, связанные с правительствами КНР, России и Ирана (пока, всё-таки, только этих трёх стран), распространяя в СМИ информацию о том, что нынешняя пандемия коронавируса — явно следствие утечки (случайной или преднамеренной, не столь важно) этой заразы из американских лабораторий, где и произвели эту хрень во всём разнообразии её штаммов, говорит о многом. Не исключено и даже очень может быть, что это на самом деле так. И что с того? Самим американцам на это наплевать. На весь остальной мир они тоже плевать хотели. Ну, и?! Чего всполошились-то так?

Репутация Америки, как безжалостного серийного массового убийцы и главного государства-преступника на планете, многократно подтверждена, имеет под собой незыблемую основу и истинные американцы (по крайней мере те, кто себя таковыми называют) ею только гордятся. Такая уж у Соединённых Штатов «кредитная история». Никто в новое и новейшее время не совершил столько государственных переворотов или их попыток, не прикончил больше гражданского населения в иных странах, не стоял за большим числом случаев применения оружия массового уничтожения и не делал это так подло и хладнокровно. Никто не лгал и не лжёт так много и так ханжески по этому поводу. И это есть не просто факт, а целая коллекция фактов. Увы.

Зачем при этом Москве, Пекину и Тегерану вносить раскол в американское общество какими угодно публикациями на какую угодно тему, МВД Соединённых Штатов не сообщает. Что, американское общество пока ещё недостаточно расколото? Там около половины избирателей верят, что демократы президентские выборы подтасовали и у Трампа победу украли. И не без оснований. А что на их нынешнего президента, Байдена, без слёз не взглянешь, не говоря уже обо всей остальной гопе, которая Америкой командует, от дряхлой Пелосси и старой, как заезженная лошадь, Клинтонши, до более или менее молодого, но дико бестолкового Блинкена и Харрис, которая и в соку, и в шоколаде, но лучше с того Соединённым Штатам точно не станет… И это мы ещё Обаму не вспомнили!

Первое, что приходило на ум, в ситуации с коронавирусом, идея, что это американцы спецоперацию против Китая проводят. И чем больше они китайцев обвиняли и обвиняют в том, что это те сами виноваты, тем больше утверждали окружающих в том, что подозрения в отношении роли в этой истории Америки — правда. Что до того, что первыми об этом стали писать в России, Китае и Иране, так не самой же Америке себя на весь свет разоблачать и обвинять. Тут настаёт тот самый редкий случай национального единства, когда Трамп и Байден, демократы и республиканцы, все государственные ведомства Америки и все её СМИ, будут как могут держать оборону. А то ведь избиратель может и не простить. Слишком уж дорого чёртов коронавирус тамошнему населению обошёлся, не говоря обо всём прочем, что в Америке творится.

Впрочем, по-поводу того, что на самом деле стоит за докладом Министерства внутренней безопасности США, есть разные точки зрения. То ли это просто очередная попытка спихнуть обострившуюся внутриполитическую ситуацию с больной головы на здоровую, обозначив в качестве виновников старых врагов и новых противников. Так американскому начальству проще, чем всерьёз пытаться разобраться в происходящем в их собственной стране. То ли там рыло до такой степени в пуху… То ли просто очередное министерство решило напомнить о себе. Тогда скоро бюджет попросят выделить на борьбу с вражеской пропагандой. Других же проблем у Америки нет. Только то, что про неё русские, китайцы и персы у себя пишут, и это где-то кто-то перепечатывает…