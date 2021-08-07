Малышка на миллиард

Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine. Правда, вовсе не Apple, а новому игроку: медиа-стартапу, которым при поддержке Blackstone Group рулят бывшие руководители Disney. Примерная сумма — 900 млн, и это сразу сделало и так, мягко говоря, не бедствующую (400 млн) Уизерспун самой богатой актрисой в мире.

Риз не просто фартануло. За шесть лет ее обаятельная студия выпустила аж три хита: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары» показали, что собранная актрисой команда знает, что нравится людям. Показательно, что бывшую владелицу задвигать не стали — зачем, если у нее и так все хорошо получается? Риз не только сохранила за собой долю в 18%, но войдет в совет директорови продолжит развивать уже не свою, но и не чужую компанию.

Сейчас в активном списке — два проекта: «С нуля» для Netflix с Зои Салданой и «Последнее, что он мне сказал» с Джулией Робертс для Apple TV+. Везде, как видим, в центре внимания дамы, но Риз доказала, что такое бывает не только в кино.