{ 7 августа 2021 }

Малышка на миллиард

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  
Метки: ,

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine. Правда, вовсе не Apple, а новому игроку: медиа-стартапу, которым при поддержке Blackstone Group рулят бывшие руководители Disney. Примерная сумма — 900 млн, и это сразу сделало и так, мягко говоря, не бедствующую (400 млн) Уизерспун самой богатой актрисой в мире.

Риз не просто фартануло. За шесть лет ее обаятельная студия выпустила аж три хита: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары» показали, что собранная актрисой команда знает, что нравится людям. Показательно, что бывшую владелицу задвигать не стали — зачем, если у нее и так все хорошо получается? Риз не только сохранила за собой долю в 18%, но войдет в совет директорови продолжит развивать уже не свою, но и не чужую компанию.

Сейчас в активном списке — два проекта: «С нуля» для Netflix с Зои Салданой и «Последнее, что он мне сказал» с Джулией Робертс для Apple TV+. Везде, как видим, в центре внимания дамы, но Риз доказала, что такое бывает не только в кино.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Apple может пойти на принцип

    2. Apple может пойти на принцип

    ФАС преисполнился в своëм познании настолько, что решил примерить на себя одновременно и мундир Роскомнадзора, и лавры зарубежных коллег – на компанию Apple наложен оборотный штраф более чем на 900 млн. ₽ или около $12 млн. Штраф инициирован [Читать...]


  2. Британский стартап Revolut «поднял» почти миллиард долларов

    3. Британский стартап Revolut «поднял» почти миллиард долларов

    Британский финтех стартап Revolut в ходе очередного раунда инвестиций «поднял» почти миллиард долларов, в результате чего его оценка взлетела в 6 раз, до $33 млрд, а его основатель Николай Сторонский подорожал до $7,1 млрд. Вторым основателем Revolut числится [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»