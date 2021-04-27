{ 27 апреля 2021 }

Apple может пойти на принцип

Рубрики: [Telegram]  

ФАС преисполнился в своëм познании настолько, что решил примерить на себя одновременно и мундир Роскомнадзора, и лавры зарубежных коллег – на компанию Apple наложен оборотный штраф более чем на 900 млн. ₽ или около $12 млн. Штраф инициирован с подачи «Касперского» и очень похож на недавние претензии к «Яндексу». Но если российский Гугл уличали в приоритете собственных продуктов в поисковой выдаче, то к Apple претензии серьëзней – ФАС считает, что Apple злоупотребила своим монопольным положением в iOS и поэтому заслуживает штрафа.

Собственно, о решении ФАС известно с августа 2020, всех интересовал только размер санкции. А теперь можно и позадавать вопросы.

Разумеется, «Касперский» выбитый пинком с рынка американских госзакупок, можно понять – лишившись большей части зарубежных доходов надо на чëм-то выместить злость. Но почему же именно на Apple? Ведь только что Минцифраз и калифорнийская корпорация нашли способ сохранить лицо с предустановкой «Отечественного софта», а тут снова скандал. Разумеется дело не в деньгах – что такое, в конце концов, 12 миллионов, если у Apple чистая прибыль (не доход) за один день колеблется между 150 и 200 млн $. Дело в принципе. А Apple именно та компания, которая может пойти на принцип.

И не так обидно лишиться присутствия Apple на российском рынке, как обидно потерять «яблоки» из-за «Касперского».

Методичка


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