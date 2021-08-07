Брендан Фрейзер попытается повторить успех Бёрдмэна

В новом фильме «Кит» звезда «Мумии» сыграет идеально подходящую ему по внешности роль. Как и в случае с Майклом Китоном в 2014-м, успех гарантирован, правда, по другим причинам.

Брендан Фрейзер станет геем, который бросил жену и дочь, чтобы уйти к любовнику. Никаких семейных ценностей, моральных принципов. Ничего святого. Позже этот любовник умирает, и единственным близким человеком в жизни персонажа остаётся его 17-летняя дочь. Он впадает в депрессию, постепенно толстеет до 270 килограммов, и с этого момента Фрейзер начинает играть без грима.

Картину снимет Даррен Аронофски. Сценарий основан на одноименной пьесе Сэмюэла Д. Хантера.