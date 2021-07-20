Британский стартап Revolut «поднял» почти миллиард долларов

Британский финтех стартап Revolut в ходе очередного раунда инвестиций «поднял» почти миллиард долларов, в результате чего его оценка взлетела в 6 раз, до $33 млрд, а его основатель Николай Сторонский подорожал до $7,1 млрд. Вторым основателем Revolut числится украинец Влад Яценко, а функционал приложения по общему описанию сводится к обмену валют по выгодному курсу, переводам и выпуску реальных и виртуальных карт.

И это притом, что у Revolut до сих пор нет странички в википедии на русском языке. Было бы любопытно посмотреть на диванных викивоинов, выписывающих Revolut’у удаление по причине «малозначимости», но нет — никто еë даже не создавал. Такая вот «революция», вовсе даже и не похожая на переворот, скорее просто на продвинутое банковское приложение, например, «Тинькофф». Но в два раза дороже TCS и с огромным потенциалом к росту.

Подозрения в том, что «здесь что-то не то» сопровождают проект с момента создания. Тем более, что первый повод вроде бы давал сам основатель, не отрицавший того факта, что его отец — топ-менеджер в одной из структур «Газпрома». Токсичные «рашн мани» ищут у Revolut почти 6 лет, но то ли плохо ищут, то ли их действительно там нет. В России сервис пытался запуститься два раза, но в итоге всë ограничилось сервисными бэк-офисами — всë-таки когда делаешь революционный финтех, далеко не все клиентские проблемы можно доверить Бангалору.

Пока что ситуация для Revolut максимально благоприятная — сервис без активов растëт опережающими темпами, клиентская база увеличивается с каждым днëм, готовятся к запуску новы «фичи» и вычищаются «баги». Но крах немецкого Wirecard в прошлом году и вскрывшиеся после этого «особенности бизнеса» заставили пересмотреть подход ко всему рынку финтеха. Выяснилось, что относительно скромные компании, созданные буквально «сарафанным радио» способны аккумулировать и пропускать через себя многомиллиардные денежные потоки из самых разных источников. И в этих «ульях» очень легко спрятать почти любую подозрительную транзакцию, даже без криптовалют, тем более, что полноценная работа с криптокошельками — один из ближайших «апдейтов» Revolut.

Так что чем больше будет «революция», тем больше будет всяческой «контры». В погонах и без.