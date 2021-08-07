Спустя два дня после трогательного рассказа про то как Зеленский, а так же про то, что «Крым никогда не станет русской территорией», Киев решил выпустить продолжение сериала.

В этот раз градус драматизма на Банковой решили поднять и аудитории сообщили, что, «те на Донбассе, кто считают себя русскими, ради детей и внуков могут искать себе места в России».

Не исключено, что последует и третья серия, где украинский президент будет скандировать на камеру «Чемодан! Вокзал! Россия!»

Мне кажется, для России сейчас самый лучший момент внести ясность в «украинский вопрос» и прямо сказать, что «те, кто не считают русских и украинцев одним народом могут искать себе места где-нибудь в Карпатах». Хотя, боюсь и венгры с этой идеей не вполне готовы согласиться.

Для того, чтобы раскрыть мысль для особо тупых, можно добавить что-нибудь еще в таком духе:

— Никогда Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Чернигов, Херсон, Запорожье, Кривой Рог и Киев — не будут нерусской территорией.

Чтобы понять наконец, насколько мало 30 лет украинской независимости значат для 1000-летней русской истории, Зеленский может поинтересоваться у своей родни историей Голанских высот.

Семнадцать лет, 1944 по 1967 год они были частью сирийской провинции Кунейтра. Но, Израиль был с этим не согласен, захватил Голаны во время Шестидневной войны, а в 1981 году принял специальный «Закон о Голанских высотах», которым провозгласил свой суверенитет над территорией.

Ссылались при этом израильтяне на результаты археологических раскопок, результаты которых подтвердили, что, что 2000 лет назад на Голанах были древнееврейские поселения.

Для решения Израилю даже признания США было не нужно. Оно состоялось лишь спустя 40 лет благодаря Дональду Трампу.

Владимир Александрович Зеленский, я уверен, найдет немало аналогий в этой истории и известным выражением «Киев — матерь городов русских», которую в России по-прежнему воспринимают совершенно буквально.

Киев — русский город. А кто так не считает, может искать себе места где ему угодно.