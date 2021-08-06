МИД РФ анонсирует протестные акции в Японии против России. Посольству об этом сообщила японская полиция. Акции связаны с «76-летием вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией». Предположительно снова будут требовать вернуть Курильские острова.

С точки зрения внутренней политики и выборов — это хорошая новость для кандидата от ЕР Сергея Лаврова. Внешнеполитическая повестка на выборах по-прежнему сконцентрирована на Западе и Украине. Но страна у нас большая, и на Дальнем Востоке к Западу меньший интерес. Там больше интересует Китай, который представителям российской власти критиковать запрещено. Поэтому нельзя с помощью критики Китая нападать на КПРФ, хотя поводов для этого много. От продажи леса до разных внутренних проблем Китая, например, недоступного высшего образования для бедных.

В Японии местная компартия выступает за возвращение всех Курильских островов. Она протестует против подписания мирного договора, если острова останутся у России. Компартия Японии указана в списке «братских партий» КПРФ. Не российские демократы или либералы поддерживают сепаратизм Курил, а коммунисты. Поле для агитации против них большое. Будет ли этим пользоваться Сергей Лавров?