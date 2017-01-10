Маша Распутина решила не отказываться от переезда на постоянное место жительства на Украину вместе с семьей. Ее не останавливают даже недавние события в Киеве и других городах, повлекшие гибель людей и смену политической власти. Певица уверяет, что эти [Читать...]

Как же ужасен Киев, когда в него попадаешь после Москвы и Минска! Повсюду шныряет самодовольное батальонное быдло, которому уже какой месяц ставят прогулы в котлах. В восемь утра бомжи без стеснений спят прямо на пороге Бессарабского рынка. Подземный [Читать...]

С 14 по 17 сентября 1995 года в Киеве проходила музыкальная выставка-ярмарка. Для Украины это было историческое событие. Вы в Москве уже привыкли к подобным вещам. Насколько я знаю, первая такая выставка у вас была в 89-м году, [Читать...]

У меня к Навальному есть одна претензия – почему он до сих пор не провел расследование о том, как живут люди, долгие годы отвечавшие в России за украинское направление?! Хватит показывать шубохранилище Якунина и усадьбу Медведева – продемонстрируйте [Читать...]