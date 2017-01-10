{ 10 января 2017 }

Киев

Рубрики: [Фейсбук]  

Любопытный факт: в Москве я самостоятельно ориентировался и осмотрел главные достопримечательности в пятнадцать лет, а в Киеве – аж в двадцать шесть. В 2000 году я облазил Кусково и Царицыно, ездил до станции метро «Багратионовская» на легендарную горбушку за видеокассетами, ходил на ВДНХ, смотрел в «Лужниках» тот еще романцевский «Спартак» и купил футболку с надписью на спине «Титов». В Киев впервые заглянул в 2004 году на матч «Динамо» – «Реал» – надо ж было Зидана увидеть живьем, тогда был только часик погулять по Майдану и Крещатику. Осмысленно в Киев я поехал лишь в 2011 году – тогда прошелся по Андреевскому спуску и посидел на берегу Днепра, добрался до Лавры. Думаю, разница в знакомстве со столицами обусловлена медийным фактором. В девяностых информацию о Киеве я черпал из телеканалов УТ-1 и «Интер». Сюжеты о центнерах с гектара и «Караоке на Майдане» меня, мягко говоря, не прельщали – всё это казалось сельским, диким и чуждым. Не могу сказать, что мне нравились российские телепрограммы тех лет, но они хоть были ясны и понятны. Так что долгие годы я не наведывался в Киев, считая это место пристанищем чужаков и скучным периферийно-крестьянским городишком. Поэтому, когда говорят, что юго-восток зомбирован Киселевым, я не верю. По себе знаю – отвращение к Киеву и шароварщине появилось благодаря просмотру украинского телевидения в доинтернетную эпоху, влияние России в данном вопросе вторично. Недавно перед эфиром на «Первом канале» гулял у пруда в Останкино и накрыла ностальгия: я же там бродил еще будучи школьником – вот как времечко быстро летит…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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