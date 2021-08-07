76 лет назад Япония переживала первые последствия первой в истории человечества атомной бомбардировки — 6 августа США сбросили на Хиросиму, а 9 на Нагасаки две атомные бомбы с игривыми именами «Малыш» (Little Boy) и «Толстяк» (Fat Man). За это вопиющие преступление против человечности никто не только не понес ответственности, но даже не извинился. Более того, в Соединенных Штатах до сих пор популярностью пользуется мнение президента Гарри Трумэна, считавшего это решение безапелляционно верным.

В конце июля мэр Хиросимы направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой организовать в рамках Игр в Токио минуту молчания в память о жертвах бомбардировок. Однако МОК отказал, сославшись на традицию, согласно которой спортсмены отдают дань памяти жертвам различных трагедий в истории человечества в рамках церемонии закрытия Олимпиад.

Вопрос, почему японцы, находящиеся с 1945 года под военным протекторатом и ядерным «зонтиком» США, тихо смиряют свой дух и продолжают позитивно относиться к Вашингтону, остается предметом политдискуссий долгие годы. Зато тему Курильских островов не стесняются подогревать даже во время Олимпиады.

Очевидно, что использование атомных бомб против мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки не имело значения для завершения Второй мировой войны, а было вызвано желанием США деморализовать Японию и напугать Советский Союз.

Консенсус находят в двух плоскостях — это и чувство вины за нападение первыми на Перл-Харбор, и последующее превращение Японии в либеральную техноутопию. Фактически США сумели сформировать, навязать или даже купить определенное и удобное им историческое сознание, позволяющее по сей день беспрепятственно содержать в Японии огромные военные базы, используемые для проекции силы в Восточно-Азиатском регионе.

Пока историческая память японцев не освободится от чужой схемы, не будет у них никакого полноценного суверенитета. В этом смысле понятен ответ на вопрос, зачем создана Межведомственная комиссия по историческому просвещению (председатель — Владимир Мединский), и зачем Владимир Путин позвал силовиков на защиту родной истории.

Мир превращается в полигон пересмотра истории. Такие действия не имеют ничего общего с примирением — это ничем не прикрытое разжигание ненависти.

Государство и общество должны защищать свою историю. «Да, не упрощая и не лакируя ее, но выстраивая внятную и логичную версию русской истории, объясняющую ее законы и дух, проникнутую любовью к собственному пути, со всеми его взлетами и падениями».