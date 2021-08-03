Ребус. Не входящие в Евросоюз Ватикан и Сан-Марино подключились к единой европейской системе учёта вакцинированных и их сертификаты о прививках там признаны. В Сан-Марино широко применялась российская вакцина, зарегистрированная там в феврале 2021 года. Регулирующие органы Евросоюза не признают ни одной из российских вакцин — и вообще никаких вакцин, кроме западных, не признают. Нормальная для этого мира конкуренция. Да, подло. Да, стоит и ещё будет стоить человеческих жизней. Но это и есть «свободный мир». И вдруг такой прокол с Сан-Марино. Как так?! Их сертификаты вакцинирования же, исходя из логики официального Брюсселя, признавать не должны? Или нет?

Либо надо отменять принятое решение и посылать жителей этого хоть и карликового, но вполне европейского государства, привившихся российским «Спутником» подальше. Либо признавать российские вакцины. Либо подтверждать, что в вопросе их признания или непризнания нет ничего медицинского, а есть исключительно политика и бизнес. Ну, или говорить, что для Сан-Марино сделано особое исключение, потому, что… А, кстати, почему? И для всех прочих граждан Евросоюза, которые по тем или иным причинам привились российскими вакцинами оно тоже будет сделано, или нет? А если нет — опять-таки, почему? Скажем, все те зарадные дипломаты, бизнесмены и туристы, которые у нас привились, им что делать?

Элементарные вопросы? Да, в общем-то… Нужно на них дать ответ? Ну, тут кому как. Людям — да. Еврочиновникам — нет. Очень неудобно получается. Дать какой-либо внятный ответ, оставаясь в рамках приличия, невозможно. Послать вопрошающих подальше — не лучший вариант. Хотя можно притвориться идиотами и начать кричать про раскол в стройных рядах европейцев, который специально вносят русские и их агентура влияния… Россия же, как всем известно, не занимается ничем другим, кроме как пытается рознь посеять в западном сообществе. Все его косяки от неё… Вот, и с коронавирусом так. И с вакцинацией. И с токийской Олимпиадой. И с «Северным потоком — 2». Которую сотню лет так… Когда только это закончится?