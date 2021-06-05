Успех китайцев

В геополитическом противостоянии вакцин китайцы на уходящей неделе праздновали успех. ВОЗ зарегистрировала для экстренного применения вакцину Sinovac-CoronaVac.

В мировых, что важно для китайцев, западных СМИ о ней писали в связи с экспериментом. В бразильском городе Серрано обеими дозами привили 95% взрослого населения (40 тысяч человек). После этого смертность снизилась на 95%, госпитализации на 86%, количество случаев коронавируса на 80%. Дети и непривитые тоже стали болеть меньше.

Простая для понимая история. Есть город, где, как в сказке, живут особые люди, у которых нет коронавируса благодаря вакцине. Для китайцев это PR-успех. Они смогли добиться, что о них пишут в западных СМИ с положительной стороны. Это часть стратегии китайцев по проведению третьей стадии испытаний за границей для повышения доверия. Эффективность китайских вакцин изначально была ниже, чем у лидеров, их обвиняют в развязывании войны вакцин.

Для “Спутника V” это не очень хорошая новость. Во-первых, китайцы – прямые конкуренты на латиноамериканском рынке. Во-вторых, “Спутник V” пытался провернуть такую же PR-историю в Сан-Марино. У санмаринцев была ещё Pfizer, но основная была “Спутник V”. РФПИ заявляет об успехе, но это замечают только в больших российских и местных СМИ. Можно всё это списать на заговор, на войну фармацевтов. Но вряд ли западные фармацевты горят желанием рекламировать и китайские вакцины. Возможно, тоже надо было прививать не страну Сан-Марино, а отдельный город в Венгрии или Сербии, чтобы сравнивать внутри одной страны, к данным которой есть доверие у ЕС и американцев.