Украина потеряла статус любимчика США

Экс-глава украинского «Нафтогаза» в статье, анализирующей американо-украинские отношения, отметил очевидное: Украина явно потеряла статус любимчика США, которым себя тешила. Причём в президентство того же самого Джозефа Байдена, при котором она, когда тот был вице-президентом у Барака Обамы, американцы Киев демонстративно носили на руках. На вопрос о том, почему это произошло, он смог найти единственное объяснение. Когда Украину США обласкивали, Вашингтон был под впечатлением Майдана. Героями, стало быть, киевские для вашингтонских были. А когда «встали на одну из сторон в американских выборах, неважно на какую — перестали». И это есть результат действий «российских агентов влияния» на Украине.

Интересно человек мыслит. Нетривиально. Ну, с агентами влияния всё ясно — это, несомненно Петров и Баширов. Вечные Бивис и Бэтхед, Тарапунька и Штепсель, мистер Бим и мистер Бом мировой политики. Всё зло от них, вот и на Украине они наследили. Что до всего прочего — обычная смесь дичайшего провинциального самомнения, такой же бараньей упёртости, редкой тупости и полного непонимания того, как мир устроен. То есть, что об Украину только что ноги американцы не вытирают, он видит. На это у него ума хватает. А почему, никак не дотумкает. Теории какие-то сложные строит, сильно преувеличивая роль и значение Украины в мировой политике, ищет, где тот момент, начиная с которого всё пошло не так… А всё проще. И намного.

Развели Украину американцы, как дешёвую уличную шлюху. Тот же Байден и развёл. Использовали и в случае необходимости ещё используют — куда она теперь денется. Но после этого, какие преференции? Прошёл период ухаживания. Безвозвратно прошёл. На проститутках не женятся, даже если это страны. Хотя осознание того, что роль, место и значение Украины — не более, чем таково, как описано выше, обидно. Но она с самого начала никому в Америке не была нужна ни за чем иным, кроме как, чтобы она была против России. Ну, она против. В любых авантюрах Госдепартамента, вроде попытки сместить Лукашенко, участвует себе в ущерб. Любых своих чиновников на любом уровне назначает по щелчку пальцами американского посла.

Чего ещё от неё хотеть?

Маневры НАТО она у себя проводит и военные базы строить готова для кого угодно. Крыму перекрыла всё, что только могла: воду, электричество, сообщение. На Донбассе воюет, лишь бы у России проблемы были. Иски против России подаёт в международные суды непрерывно. Русский язык, и то запрещать ринулась, что уж совсем идиотизм. Как есть, демонстрирует шлюхоидность высшей категории. И при чём тут Майдан? Майдан украинский только для нынешних украинских политиков есть подвиг и героическое деяние. Для американцев — самый обычный переворот, которые они по всему миру десятки раз устраивали и ещё будут устраивать. Где-то удачно, как у арабов в «арабскую весну» или в Армении. Где-то нет, как у китайцев, которые им это удовольствие и в Пекине, и в Гонконге обломали.

Но осознать описанную печальную реальность и жить с ней, трезво понимая своё место под солнцем, нынешние украинские начальники не способны. Отчего и выстраивают для внутреннего использования хитровымудренные комбинации, словно Украина, встань она на чью угодно сторону в американских (а также российских, китайских и мадагаскарских) выборах, чего-то стоила, что-то весила и на неё кто-то в Америке готов был обращать внимание. «Ай, моська…», — писал по этому поводу во времена отдалённые баснописец Крылов. Тот самый случай. Но, однако, каково самомнение у потомков «великих укров»! Даже когда их явно посылают, как сейчас делают американцы, так не потому, что они никто и звать их никак, а потому, что не на ту сторону встали…