Чукотка хочет стать вторым Сан-Марино

Соавтор песен Робби Уильямса Гай Чамберс считает, что у участника группы Backstreet Boys Ника Картера есть все основания сделать сольную карьеру. По его мнению, солист известного коллектива сможет добиться не меньшего успеха, чем его коллега по сцене Робби [Читать...]

Рэпер Снуп Лайон (ранее известный как Снуп Догг) заявил о своем желании стать талисманом футбольного клуба «Селтик» в игре против ФК «Ювентус». В прошлом году стало известно, что музыкант хочет инвестировать свои средства в этот клуб после того, [Читать...]

Британская поп-звезда Зайн Малик хочет стать актером. Уйдя из состава популярного бойз-бэнда One Direction, певец встретился с режиссером Гуриндер Чадха («Эта замечательная загробная жизнь», «Играй, как Бекхэм»), чтобы обсудить с ней смену деятельности. Чадха сообщила британской газете Daily [Читать...]

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила о своем намерении завести еще больше детей. По словам 29-летней исполнительницы, она хочет родить ребенка от нынешнего бойфренда Джейсона Тревика. В настоящий момент Бритни является матерью двоих сыновей – Шона и Джейдена – [Читать...]

Анна Семенович хочет стать брюнеткой Анна Семеновичобратилась к поклонникам за советом по поводу цвета ее волос. В своем Instagram артистка выложила старую фотографию, на которой она запечатлена с темными волосами, убранными в аккуратный высокий пучок. «Как я вам брюнеткой? [Читать...]