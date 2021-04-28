Чукотка хочет стать вторым Сан-Марино — стать первым регионом, где прививку получит 70% населения. Живут на Чукотке 50 тысяч человек — задача выполнимая.
У производителей «Спутника V» приоритет в поставках в Сан-Марино, чтобы показать кукиш Западу — Чукотка рекламы на Западе не сделает. Но в России среди регионов второго сорта по сравнению со «старейшей демократией Европы» Чукотка побороться за первое место может.
2 тысячи рублей пенсионерам за прививку должны привлечь тех чукотцев, кто не хочет колоться. В автономном округе около 17% жителей получили прививку, это первое место в стране. Обогнать Чукотку может попытаться другой малочисленный регион или город. Народной победой это не станет — россияне не фанатеют от ковид-вакцины — но для чиновников это будет успехом.