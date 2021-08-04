Теория относительности

Всё в мире относительно — прав был Эйнштейн. Для кого-то пирамида — символ вечности, а для кого-то сложенная язычниками гора из камней, которую взорвать — святое. Про Сфинкса и не говорим. То-то ему лицо изуродовали, и явно не туристы. Для кого-то, кстати, туристы — гости страны и ценный источник бюджетных доходов, а кому-то — мишень. Их только из автоматов в египетском Луксоре и косить, а автобусы их взрывать. А что с ними ещё делать? Приезжают смотреть на статуи древних богов, забираются на гору Святой Екатерины на Синае, солнце встречать. Тем самым возрождают давно забытые древние культы, смущают умы правоверных и отвлекают их от праведных мыслей и дел. Да и вообще — тараторят на каких-то своих языках, одеты не по-местному, едят запрещённое…

Вера — страшная сила. Истинно верующий свою религию не кротким словом, а огнём и мечом насаждает. Всегда и везде так было. Отчего история мировых религий так жестока. И зачастую не столько к чужакам, сколько к своим. Еретик хуже иноверца — всегда так считали. И, кстати, до наших времён остаётся. Не о талибах речь и «Аль-Каиде», не об «Аш-Шабаб» и «Исламском государстве». С этими всё понятно. Чистой воды Средневековье, только вооружённое современным огнестрелом. А поближе никого такого же нет? «Царебожники» с отставным иеромонахом Сергием, многочисленные активисты всех и всяческих ультрас околоправославного толка, типа организации «Сорок сороков» и её клонов? Или в Израиле, местные ультраортодоксальные фанатики?

Евреи, русские, арабы, американцы… У тех с сектантами всех типов и видов вообще сливай воду. По какому угодно поводу, вокруг каких угодно персонажей тут же собирается толпа сторонников новой церкви и так куролесит… По культу «невинно убиенного» бандита, наркомана и наркоторговца Флойда заметно. Причём тут же рядом набегает такая же, если не большая толпа тех, кто рассказывает всем, желающим и не желающим слушать, что это и есть та самая свобода вероисповедания, которой должен следовать весь остальной мир. И, вроде, так грамотно объясняют… Смотришь на результат — начинаешь понимать отечественных иерархов с их борьбой с миссионерами и наше политическое начальство со списком традиционных религий.

Причём борьба с религией как таковой, приводит к таким же прискорбным последствиям, как и безудержное распространение сект по американской модели. А борьба с атеизмом, который для огромной массы людей в современном мире точно такое же мировоззрение, как любая классическая религия, со своей системой ценностей, не включающей никакую церковную иерархию, но зачастую спокойно мирящуюся с иерархией партийной и культом личности, тоже. С вождями вообще всё сложно. Сталин, Гитлер, Мао, Ким… Идеи коммунизма, нацизма, маоизма или чучхэ — неважно, как называется идеология, в итоге всё равно остаются горы трупов и руины. Но и жёсткое сильное государство, что многих привлекает. Причём с демократией парламентского типа всё это вполне совместимо.

Да, парламентарии в любой такого рода системе — винтики. Так, для декора и массовки. А где они для чего-то другого пригодны? Никакой парламент, конгресс, сенат, ареопаг, дума, рада, синедрион и прочие сборища, состоящие из «лучших представителей народа», «отцов народа» или «слуг народа», ни для чего, кроме как для реализации амбиций настоящих хозяев жизни, которыми всегда и везде выступают наиболее крутые бандиты и их приближённые, хоть в монархии, хоть в республике, хоть в «народной джамахирии», не нужны. Просто, в какие-то исторические периоды принято рабами или холопами торговать, а в какие-то с народными массами заигрывают, пособия и пенсии им платят, и не столько заставляют, сколько убеждают и уговаривают. А так — те же тестикулы, вид сбоку.

У Торквемады одни полномочия, у Суслова другие, у Мединского третьи. И инструменты воздействия разные. Ну, так исторический период, в который каждому из них довелось действовать, свой, и обстоятельства разные. Разные могут себе вещи позволять. И с первыми лицами так же. Иоанн Васильевич, он же Грозный, Пётр Алексеевич и Иосиф Виссарионович, пожалуй, в истории нашей страны — наиболее известные строители государства. Один — царства, второй — империи, третий — Советского Союза, который по сути своей был такой же империей. Крови на их руках было… Нынешний наш Первый по сравнению не то, что с ними, но и с их куда более миролюбивыми наследниками, по этому параметру — ангел Б-жий. Чего-чего, но кровожадности ему предъявить никак нельзя.

Вот, именно это, кстати, ему многие и вменяют в вину. Недостаточно жёсток, жесток и решителен. Не делает очень и очень многое из того, что является признаком сильного лидера. Так, отбивается от совсем уж грубых и глупых попыток его свергнуть, и то, не слишком активно и без зверств. Интересно, что сказали бы и его враги, и его критики, если бы он действовал так, как все его предшественники, не исключая того, кому он наследовал? Тот особо в методах не стеснялся. Парламент расстрелять из танков — не проблема. Войну гражданскую развязать на национальной окраине — тоже. Страну похоронить, в которой вырос, для того, чтобы себе собственную выкроить, где он и только он править будет? Запросто. Редкий был самодур. Но до крайности уважаем и почитаем либеральной общественностью и мировой, и российской. Всё в мире относительно…