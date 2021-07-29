В группе всегда есть лидер

Но иногда лидер перетягивает на себя одеяло. Умышленно или нет — вопрос другой. Ровно такая ситуация ожидаемо произошла с новым релизом Скриптонита: молодые артисты, которых он так активно продвигает, смотрятся на его фоне очень и очень блёклыми. Нормально ли это? Возможно. Но теперь поподробнее.

В этот альбом я входил, признаюсь, не без доли предвзятости. Я знаком с творчеством Инды, видел попытки Курта быть похожим на Трувера, и особо ничего от обоих не ждал. Очень повезло, что Скриптонит первым же треком поставил мою предвзятость под сомнение — мне нравится качовый бит в «Туда-обратно», да и припев звучит до боли прилипчиво. Проблемы начинаются дальше, в тот момент, когда осознаешь, что это всё ещё довольно прямолинейный трэп. Везде дурацкие гитарные семплы, любовь к которым сложно отнять у Скриптонита, но которые при этом за последние годы успели откровенно поднадоесть. С лирикой всё тем более забавно: пока маэстро задвигает за жизнь и пытается выдавать мысли по типу «Висеть 7 дней напролёт, вестись, как тёлка, на слова «чайхана», “майот”», Индаблэк вкидывает дешевые понты и банальные мысли, а Курт что-то неразборчиво мямлит — в этом плане он даже более дикий, чем Трувер.

В общем, этих ребят сложно назвать командой — просто фиты, которые нужны для того, чтобы на Инду и Курта обратили внимание. И если первый всё-таки смог его привлечь треком «Тик-ток», припев которого моментально заедает в голове и звучит стильно, то вот второго на альбоме будто бы совсем нет — после прослушивания я долго пытался вспомнить хоть один парт Курта, и, честно, не смог. Но вот кто меня действительно заинтриговал, так это Gee Baller. Одним своим партом в песне «Prescription» иностранец показал, что действительно умеет технично читать рэп, и что Скриптонита заинтересовала не только его этническая принадлежность.

Участие в этом релизе LOVV66 я отказываюсь комментировать — если Скриптониту действительно нравится этот артист, что ж, его право. Но мне показалось забавным другое: аудитории настолько разнятся, что теперь фрешмены способны привлечь внимание определённой группы лиц фитом со Скрипом (неудивительно), но казах может сделать то же самое, записавшись с молодым артистом. Уверен, есть люди, которые послушают этот трек, только потому что там есть вампир-самозванец.

Что имеем в итоге? С одной стороны, Скриптонит, которому всё ещё впадлу делать серьезную музыку — за что его ругать мы точно не вправе. Все лучшие строчки здесь за ним, как и продакшн, в котором его рука узнаётся моментально. С другой стороны, Индаблэк и Курт, которые вынуждены подстраиваться под Адиля во всём и по итогу выглядят чуть ли не лишними. Продвигать своих артистов подобным образом — безусловно красивый жест. Вопрос в том, кого именно ты продвигаешь.

Фёдор СУЧИЛИН.