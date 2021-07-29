Права на музыку не самые сложные

Сегодня российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова завоевала «бронзу» в индивидуальном многоборье. Планы были на большее, но с учëтом уникального командного «золота» назвать достигнутый результат «неудачей» смогут разве что чемпионы диванов.

Но своя личная драма Мельниковой началась задолго до Токио. Накануне олимпийских стартов тренерский штаб обратился за легализацией прав на часть музыки, используемой в вольных упражнениях Ангелины Мельниковой. Правообладатель запросил за фрагмент 30 секунд $25 тысяч. У федерации гимнастики таких денег, как обычно, не нашлось — пришлось в срочном порядке менять как музыку, так и программу.

То, что требования владельцев музыки были, мягко говоря, малоадекватными, пояснит один пример — в «вольных» другой российской гимнастки, Владиславы Уразовой, использован фрагмент знаменитой песни Rolling Stone «Paint It Black». Далеко не самая «дешевая» мелодия, однако в этом конкретном случае оказавшаяся «по карману» Федерации.

Впрочем, спорт — вечная иллюстрация фразы «два мира, два Шапиро». Перед началом финальных схваток фехтовальщиков на Олимпиаде звучит знаменитый «Имперский марш» Джона Уильямса из «Звездных войн». По всей видимости, президент Международной Федерации Фехтования умеет решать любые вопросы. И права на музыку далеко не самые сложные.