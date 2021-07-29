{ 29 июля 2021 }

Права на музыку не самые сложные

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Сегодня российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова завоевала «бронзу» в индивидуальном многоборье. Планы были на большее, но с учëтом уникального командного «золота» назвать достигнутый результат «неудачей» смогут разве что чемпионы диванов.

Но своя личная драма Мельниковой началась задолго до Токио. Накануне олимпийских стартов тренерский штаб обратился за легализацией прав на часть музыки, используемой в вольных упражнениях Ангелины Мельниковой. Правообладатель запросил за фрагмент 30 секунд $25 тысяч. У федерации гимнастики таких денег, как обычно, не нашлось — пришлось в срочном порядке менять как музыку, так и программу.

То, что требования владельцев музыки были, мягко говоря, малоадекватными, пояснит один пример — в «вольных» другой российской гимнастки, Владиславы Уразовой, использован фрагмент знаменитой песни Rolling Stone «Paint It Black». Далеко не самая «дешевая» мелодия, однако в этом конкретном случае оказавшаяся «по карману» Федерации.

Впрочем, спорт — вечная иллюстрация фразы «два мира, два Шапиро». Перед началом финальных схваток фехтовальщиков на Олимпиаде звучит знаменитый «Имперский марш» Джона Уильямса из «Звездных войн». По всей видимости, президент Международной Федерации Фехтования умеет решать любые вопросы. И права на музыку далеко не самые сложные.  

Методичка


Похожие посты:


  1. Как искать музыку

    2. Как искать музыку

    Как лично я ищу музыку в плеер? Простите за такое устаревшее слово, но оно четче любого другого иллюстрирует, что конкретно имеется ввиду. Подразумеваю, конечно, не совсем новую музыку — за ней может следить буквально любой человек, умеющий пользоваться поисковиками [Читать...]


  2. Британская полиция заплатила более полумиллиарда фунтов за музыку

    3. Британская полиция заплатила более полумиллиарда фунтов за музыку

    Полиция в Англии и Уэльсе заплатила в 2012 году более полумиллиарда фунтов (?660 952) за лицензии, чтобы сотрудники могли слушать музыку на работе, сообщает NME. Эти деньги были выплачены обществу Performing Right Society, которое собирает авторские отчисления. — [Читать...]


  3. Тимберлейк сообщил о возвращении в музыку

    4. Тимберлейк сообщил о возвращении в музыку

    Певец и актер Джастин Тимберлейк объявил, что возвращается в музыку. О своем решении он сообщил в Twitter с формулировкой «Думаю, что я готов» и ссылкой на видео с одноименным названием («I’m Ready»), в котором он идет по звукозаписывающей [Читать...]


  4. Андрей Кончаловский: «Права не дают. Права берут»

    5. Андрей Кончаловский: «Права не дают. Права берут»

    Очевидно, что Андрон КОНЧАЛОВСКИЙ в своей жизни столько раз беседовал с журналистами, что у него должна была образоваться идиосинкразия на такого рода общение. Поэтому, когда я узнал от продюсеров, что Андрей Сергеевич станет гостем моей программы «Правда-24», я [Читать...]


  5. Музыку из аниме Хаяо Миядзаки сыграют в Новосибирске

    6. Музыку из аниме Хаяо Миядзаки сыграют в Новосибирске

    Программа «Ходячий замок», посвященная музыке из мультфильмов Хаяо Миядзаки, прозвучит в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске 24 февраля 2016 года. Как сообщается на сайте радио «Орфей», Новосибирский филармонический камерный оркестр под управлением Котаро Кимура (Япония) [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»