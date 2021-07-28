Неделю назад США и Германия представили сделку о судьбе «Северного потока-2». И тогда всë казалось вполне решенным, если не окончательно, то хотя бы на какое-то продолжительное время.

Но не успели высохнуть чернила, как Джо Байден завëл старую шарманку о России как о «стране-бензоколонке с ядерным оружием». Которая, тем не менее, при такой отсталости готовиться вмешаться в выборы в Конгресс США в 2022, что, по мнению Байдена, может привести к «смертельному противостоянию» между двумя странами.

В сделке по потоку была еще и Германия? Здесь тоже всë не слава богу: издание Bloomberg сообщило о топ, что Россия (наберите воздуха);”>©) пытается вмешаться в выборы в Бундестаг, а целью стала кандидат на пост канцлера от партии «зеленых» Анналена Бербок. Бербок выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», поэтому против неë Москва разворачивает кампанию по дезинформации в социальных сетях и (кто бы сомневался) хакерские атаки. Доказательств у Bloomberg пока нет, но когда в этом вопросе доказательства играли хоть какую-то роль.

Первое, что хочется сказать — надо, безусловно, собраться и придумать целую линейку крутых российских продуктов и брендов, помимо водки, матрешки, АК и Чебурашки. Пусть это будет стоит денег, но слоган «Российское, значит (как минимум) хорошее» должен перестать быть фантастикой. Неужели так сложно? Руки вроде из плеч растут (если не считатать депутатов).

Ну а если серьëзно подходить к вопросу, то второй раз провернуть фокус как с Трампом в 2016 России не дадут. Более того — всë бешенство демпартии заключается в том, что Россия и не ставила задачу протолкнуть Трампа (это можно понять хотя бы по тому, что элиты двух стран считают каденцию оранжевого президента «потерянным временем), просто никто не ожидал, что анекдотическая система выборщиков в 4 раз в истории (и во второй раз за 16 лет) снова сыграет против демократов. Одним словом, в США ловить нечего.

А вот дружбу с Германией надо беречь как зеницу ока. Хромая на обе лапы утка фрау Меркель только что, на глазах всей Европы показала, кто в Европе «мамочка» и «папочка». И поэтому особо глупо «гадить по мелочам», в духе недавних коллизий с немецким оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог», который решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп. Причиной стало то, что в очередном пароксизме бесполезной деятельности Минюст признал «нежелательными» несколько организаций-партнеров форума. Немцы молчать не стали и «поставили на вид». Можно, конечно, сделать вид, что ничего не заметили и продолжить политику государственного идиотизма. Но в таком случае защищать интересы страны-бензоколонки будет некому. И нечем, кроме ядерного оружия.