Теннисист Медведев ответил не по методичке ОКР на вопрос: «Несут ли российские спортсмены клеймо читеров в этих Играх, и как вы к этому относитесь?»

Нужно было ответить, что по этой части спортсмену сказать нечего, поскольку в допинге он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил. Медведев ответил: «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть».

При первом ответе не было бы скандала, но второй вариант больше нравится публике.