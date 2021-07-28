{ 28 июля 2021 }

Теннисист Медведев ответил не по методичке

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Теннисист Медведев ответил не по методичке ОКР на вопрос: «Несут ли российские спортсмены клеймо читеров в этих Играх, и как вы к этому относитесь?»

Нужно было ответить, что по этой части спортсмену сказать нечего, поскольку в допинге он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил. Медведев ответил: «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть».

При первом ответе не было бы скандала, но второй вариант больше нравится публике.  

Методичка


Похожие посты:


  1. Медведев-Кудрин

    2. Медведев-Кудрин

    Одним из убийц царской семьи – то есть, в каком-то символическом смысле, убийц России – был, как известно, человек с двойной фамилией Медведев-Кудрин. Будет смешно, если ровно через сто лет все в точности повторится. Или не очень смешно.


  2. Дмитрий Медведев

    3. Дмитрий Медведев

    Замечательный Дмитрий Умапалата№6 Медведев повелел проработать тему насчет ограничения количества домашнего скота в личном подворье зажравшегося народонаселения. Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Хочу не любить эту власть, но никак не могу разлюбить!


  3. Боно ответил на критику нового альбома U2

    4. Боно ответил на критику нового альбома U2

    Фронтмен рок-группы U2 Боно ответил на критику в отношении нового альбома «Songs Of Innocence». Появившись в эфире радиостанции BBC Radio 2 18 сентября 2014 года, музыкант заявил, что это работа группы – «немного всколыхнуть болото». Он объяснил, что [Читать...]


  4. Теннисист Томми Хаас во второй раз стал отцом

    5. Теннисист Томми Хаас во второй раз стал отцом

    37-летний немецкий теннисист Томми Хаас и его супруга Сара Фостер вновь стали родителям. В их семье родилась вторая дочь. – Сегодня особенный день! Я не мог бы стать счастливее, – написал Хаас на своей странице в фейсбуке. Пара [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»