Почему борьба за всё хорошее, включая по-настоящему идеальное общество (в каждую эпоху, у каждого народа и каждого вождя или религиозного деятеля разное), права меньшинств или угнетённых групп (или масс), неизбежно оборачивается своей противоположностью? Так, христианство начинает с распространения библейских заповедей и опирается на деяния праведников и кровь мучеников. Приходит оно в итоге к инквизиции, тирании корыстных и сребролюбивых иерархов над паствой, резне и притеснениям иноверцев и поддержке какой угодно власти, лишь бы та включила церковь в систему контроля низов верхами. Плюс сектантство, не менее косное, жестокое и фанатичное, чем базовая религия (католичество или православие, всё равно).

Ислам? То же самое. Иудаизм? Никаких исключений — разве что в масштабах. Про все остальные религии и не говорим. Желающие могут взглянуть на индуизм со всеми его фанатиками. Да и в мирном, с точки зрения западного человека, буддизме, такое скрыто, когда от теоретических основ он переходит к реальной практике… И это только религии. А как насчёт социальных экспериментов? Тот же марксизм. Построение в масштабах всего мира или отдельно взятой страны не то, что коммунизма, но и социализма, который, судя по всем теориям прошлого века, должен ему предшествовать, в каких угодно формах, включая нацизм или маоизм… О наших собственных вождях, опять-таки, остаётся только молчать. Кровь и зверство, репрессии и мучения, гибель десятков миллионов и возвращение к тому же самому, с чего всё началось…

Теперь поднимается новая волна ненависти. Борьба против расизма, угнетения женщин и притеснения сексуальных меньшинств на наших глазах перерастает в дичайшую диктатуру этих самых меньшинств. Льётся кровь, вводятся дискриминационные законы и правила, не менее дикие и несправедливые, чем те, с которыми изначально боролись основатели всех этих движений, шельмуется всё нормальное. В итоге, новый мир оказывается ничуть не лучше старого, хотя и явно дурнее. Но тех, кто за него борется, волнует только то, что он новый. Точно также, как борцам против углеводородной энергетики (и цивилизации вообще), всему этому околоклиматическому сумасшедшему дому, всё равно, что на самом деле происходит на планете. Они борются за свои догмы.

Может, судьба у нас такая? В смысле — у рода людского. Не можем мы жить нормально. Нам, что ни дай, самое светлое, доброе и хорошее, мы его чёрт знает во что превратим, а потом будем друг другу глотки грызть, пока вконец не изведём всех, до кого только дотянемся. Было так, есть и, судя по всему, будет. Суицидальная мы порода живых существ. Не можем ни вовремя остановиться, ни жить нормально. Вечно какого-нибудь пророка несёт невесть куда, человечество исправлять, и уровень катастрофичности последствий его деятельности и разрушительности её результатов невозможно предсказать, пока не рассеется дым над развалинами, оставленными его последователями на пути к лучшему будущему. А потом всё начинается заново…