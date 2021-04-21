Хорошее такое послание, мирное

Послание президента Федеральному Собранию длилось час восемнадцать минут. Хорошее такое послание, позитивное. Мирное. Насчёт необходимости восстановления Советского Союза силовыми методами или возвращения к построению социализма в отдельно взятой стране в условиях враждебного (и ещё какого!) окружения, он не объявлял, войну ни Украине, ни США, ни Чехии не анонсировал. Про репрессии в рамках обострения классовой борьбы по мере приближения к бесклассовому обществу ни слова не говорил. Послание, как послание. Он их вообще каждый раз тщательно готовит.

При этом оппозиция на г-но изошла. Акции протеста все, кто только мог анонсировали. Статьи квазианалитические, с имитацией раздумий о судьбах отечества написали. Слезу, насчёт его, отечества, тяжёлой судьбы пустили. Блоги на «Эхе Москвы» просматриваешь, прямо не на деньги «Газпрома», а за счёт Центрального Разведывательного Управления и Государственного департамента Соединённых Штатов ресурс существует. Если, конечно, подозревать, что они его на паритетных основаниях содержат. От Соболь до Ярмыш, от Явлинского до Навального, кто что только смог, чтобы привлечь к себе внимание, все всё сделали. Привлекли.

Шумел камыш, деревья гнулись, писала пресса ни о чём. Потратишь время, прочтёшь кого из них… Всё об одном. Всё вокруг плохо и все плохи. Только пишущий хорош и знает, как надо. Главное, чтобы со всем цивилизованным миром вместе, в едином строю, в светлое прогрессивное будущее… Или хотя бы только с Европой. И, как в старой песне советских времён: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Так надоело! И, главное, хоть бы кто-нибудь из всех этих плакальщиков над судьбами отечества сказал, что он, когда и если доберётся до власти, делать будет. В простом практичном ежедневном режиме. Но тут все молчат, как партизаны. Ни звука не проронят.

Причина этому проста. Никто из алчущих власти либо ни о чём подобном не задумывается – недосуг ему, либо полагает, что его дело до власти добраться, а там всё само собой устроится, либо, как Ленин, решает те задачи, которые перед ним стоят здесь и сейчас. А там, что будет, то и будет. То ли Военный коммунизм с продразвёрсткой, то ли НЭП с магазинами. К которому мы в итоге всё равно и пришли. Не дай Б-г на самом деле кто-нибудь из них наверх выбьется. По Цою, в рамках того, что «Мы ждём перемен». Мало не покажется никому, и больше всех тем, кто на эти перемены сейчас уповают. Такое гнильё наверх попрёт, что нынешние за ангелов Г-дних покажутся…