Образовательное начальство — вражеский оккупант

Странную особенность можно отметить в нашей сегодняшней действительности. В ней одновременно и масса позитива, по сравнению с прошлыми временами, и масса негатива. При этом никто — вообще никто, с большой буквы «Н», ни из хулителей нынешней власти, ни из её поклонников, не анализирует реального соотношения плюсов и минусов текущей отечественной ситуации с точки зрения сохранения всего, что в ней есть положительного (а оно, повторим, есть) и исправления если не всего отрицательного (чудес не бывает, всего не исправишь), то хотя бы наиболее опасного для будущего страны. Если подразумевается, что оно у неё есть — это самое будущее.

Скажем, по части катастрофических последствий новаций по части образования и науки сказано много. А вот насчёт того, что можно сделать не для того, чтобы убедить начальство, что оно неправо (плевало оно на убеждение с чьей угодно стороны — оно у нас упорное), или, тем более, заставить погнать в шею тех его нукеров, которые образованием занимаются (своих людей оно не сдаёт, хоть тресни), а чтобы не мытьём, так катаньем образование и науку сохранить, ни слова. Да — это придётся делать не при поддержке государства, а поперёк всех ЕГЭ, «Болонской системы» и прочего, типа экспериментов с цифровизацией и дистанционным обучением. А что делать? Иначе хана стране настанет.

Образовательное начальство в стране действует как вражеский оккупант — это есть аксиома. Да и не только образовательное. Менять его не будут. Никакие аргументы тут не работают. То ли из принципиальных соображений оно так действует, то ли потому, что Большие Парни хотят на своих причудах заработать большие деньги, а всё то, что они по пути в ходе своих выкрутасов рушат, их не интересует, неважно. В конце-концов, может быть они, по недостатку ума и образования, искренне верят в то, что им их «эксперты» из 90-х, из той же «Вышки» подпихивают. Все деньги там, весь властный ресурс тоже там. Что можно сделать, чтобы дети не потеряли способность думать и получили знания?

Делать это придётся, по преимуществу, в частном порядке, без всякой поддержки сверху и при активном сопротивлении всех тех жуликов и аферистов, чиновников и бюрократов, которые эту сферу деятельности обсели, выжимая из неё последних неравнодушных к результатам своего труда профессионалов. Но другого пути не видно. Подпольное образовательное движение — вещь удивительная, но было же в истории нашей страны религиозное и национально-культурное подполье, был самиздат… Тут только начни, пока есть кому начинать. Без политики — она не поможет, только отвлечёт. Всё равно на смену нынешним такие же придут, а то и много хуже.

Оно, конечно, непривычно. Прибыли не принесёт. Одна головная боль и потеря времени. Но для тех, кому дело их жизни не безразлично, в этом есть смысл. Ещё бы понять, как можно это продвинуть не только в образовании… В науке сложнее, хотя и не по всем направлениям. В инженерных дисциплинах ещё сложнее. Там без денег ни эксперимент не проведёшь, ни модель не построишь, ни в серию изделие не запустишь. Ну, и совсем печально в медицине. Там такая мафия в официозе… Однако, деваться некуда. Пока в столице плитку меняют с бордюрами на другую плитку с такими же бордюрами, а вместо развития космоса офисные центры строят, надо же хоть кому-то что-то внятное делать…