{ 28 июля 2021 }

Китайский фондовый апокалипсис

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Китайский фондовый апокалипсис: котировки компаний Поднебесной переживают сильнейшее падение с 2008 года. Индекс Nasdaq Golden Dragon China, включающий 98 китайских компаний, за два дня потерял 15%, а сами корпорации в совокупности недосчитались $770 млрд капитализации.

Причиной бегства инвесторов стало ужесточение Пекином госрегулирования. Против технологических компаний с начала года применяются антимонопольные санкции — под них попадали Alibaba, Didi Global и Tencent.

B пятницу Китай объявил о реформе сферы внешкольного образования, которая уничтожила сектор EdTech — образовательным компаниям запретили выходить на биржу для привлечения капитала. После чего акции лидеров сегмента просели на 50-60%. И финальным аккордом стало вчерашнее требование улучшить условия труда курьеров, адресованное сервисам доставки. Некоторые из них потеряли порядка 15% рыночной капитализации.

Вероятно, таким образом китайские власти делают «прививку» своим технологическим компаниям, отучая их от западных инвестиций. Об окончании торговой войны еще никто не объявлял. Да и риск начала «холодной войны» между двумя экономическими гигантами также существует. В этом случае, правда, могут пострадать уже не только котировки, но и целые страны.  

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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