Китайский фондовый апокалипсис

Комедия «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (This Is The End, США, 2013 г., режиссеры Ивэн Голдберг, Сет Роген, в ролях – Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Хилл, Джей Барушель, Дэнни МакБрайд, Крэйг Робинсон, Майкл Сера, Эмма Уотсон, Минди [Читать...]

Кинотеатры Китая продемонстрировали рекордные кассовые сборы за летний сезон. По данным The Hollywood Reporter, к концу сезона общий доход составил 4,7 млрд долларов — это больше, чем вся прибыль за 2014 года. В целом в 2015 году кассовые [Читать...]

В Аргентине скандал вокруг прививки известной телезвезды. Ведущая Янина Латорре улетела в Майами в отпуск и сделала там своей матери прививку от ковида. Она выложила видео, как прививку колют прямо в машине. На Родине возмущены, что богатая ведущая, [Читать...]

Китайские интернет-компании Sohu и Youku Tudou обвинили крупнейший азиатский поисковик Baidu в нарушении авторских прав. Из претензий интернет-компаний следует, что Baidu потакает пиратству, предоставляя миллионам пользователей доступ к пиратским файлам. В связи с этим правообладатели требуют компенсации размером [Читать...]