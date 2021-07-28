Охота на «кровника»

Если кто помнит, в самом начале пандемии, когда о короне еще никто ничего толком не знал, самым радикальным регионом в отношениях с ковидом стала Чечня. Больше всего шокировало сочетание методов: с одной стороны Рамзан Кадыров «самоизолировал» регион от туристов, а вот уровень ковид-диссидентства внутри республики зашкаливал — нормы социальной дистанции нарушались где можно и где нельзя, статистика приобрела откровенно фантастический характер, а после того, как власти Чечни приравняли больных к террористам, обреченные жители попросту перестали обращаться к врачам.

Всë изменилось после того, как Рамзан Кадыров сам переболел «короной» в мае 2020 года. Облетевшие весь интернет кадры с торчащей из под одежды трубкой катетера особенно запомнились в сочетании с изменениями в поведении самого Кадыров. Вероятно, личный опыт борьбы с болезнью наложился на то, что Рамзан увидел в столичной больнице.

Что в конечном итоге повлияло на Кадырова, никто, конечно же, не узнает, но борьба с ковидом стала для лидера Чечни охотой на «кровника», естественным итогом которой стало тотальное закручивание гаек в вопросе вакцинации всего населения Чечни. Да, не обходится без карательных мер, как, например, принудительное вакцинирование обладателей поддельных сертификатов. Но, видимо, иначе уже нельзя. Поздно уже «иначе».