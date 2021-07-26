{ 26 июля 2021 }

Футболу нарисуют женское лицо. Любы Аксеновой

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Нефутбол

Представили трейлер новой то ли спортивной, то ли (судя по фрагментам самой игры) околоспортивной комедии «Нефутбол» с режиссером Максимом СвешниковымЛюбу Аксенову нарядили в трусы и футболку, вручили мяч и поручили рассказать зрителям, что женский футбол-невидимка все-таки существует.

Отсутствие зрительского интереса к женскому футболу — почти феномен. В последние годы здесь идет агрессивная пропаганда, выравнивать пытаются искусственно, и даже «Нефутбол» вполне попадает именно в этот заказ. «Женщины — тоже футболистки» — попытаются внушить нам с помощью веселых комедийных образов и, вполне вероятно, ярких типажей от Аксеновой, Топольницкой, Алексеевой и Ляпиной.

Пользуясь случаем, добавим лишь, что вместо активной пропаганды формата girl power популяризатором дамской версии ногомяча стоило, наверное, всего лишь изменить приоритеты в выборе стран и начать с низов. В странах, где хватает и мужского хорошего футбола — зрителям тупо лень изучать фамилии и расстановки еще и женских клубов или сборных. А вот в странах, где с мужским футболом беда — как раз и нужно было создавать мощные дамские коллективы, способные побеждать на самом высоком уровне. Наверняка, устав от поражений мужской сборной, болельщик потянулся бы на игры женской, если она способна стать чемпионом мира.

Интересно, если к этой мысли где-то уже пришли, и «Нефутбол» неслучайно прокатят в России аккурат после провала мужской сборной на Евро.

НЕВМИНКУЛЬТ


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