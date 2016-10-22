Женское кино

20 октября в Мумбаи открылся кинофестиваль, проводимый под эгидой местной киноакадемии (MAMI). Фестиваль проводится в восемнадцатый раз и, несмотря на довольно небольшой возраст, смотр стал вторым по значимости на территории Индии после международного фестиваля в Гоа и лишь только потому, что свел свою конкурсную программу исключительно к фильмам дебютантов, и, сосредоточился в основном на обильной демонстрации главных хитов прочих фестивалей, то есть ориентирован на зрителя, который, как предполагается, сам для себя программу и формирует.

Вышло так, что для меня первый день прошел под знаком женского кинематографа. «Несколько женщин» Келли Райхардт, напоминающий, что есть еще женщины в американских селеньях и, заодно, какие потрясающие (если вдруг кто-то не знал) актрисы Лора Дерн, Кристен Стюарт и Мишель Уильямс.

Немецкая актриса Николетт Кребиц в своей третьей режиссерской работе «Дикая» обратилась к теме протеста против социального порядка в урбанистических декорациях, что не очень ново, но история любви заблудившегося волка, неизвестно как забредшего в городской парк, и тихой, кроткой программистки Ани, внезапно обнаруживающей духоту офисного пространства и «травоядную» сущность своей невыносимой жизни, удается удивить парой моментов и передать непреодалимую тягу «зова природы», овладевшего героиней.

Дебют болгарской постановщицы Ралицы Петровой «Безбог» (игра слов – это и название горы в Болгарии и описание нравственного состояния героев), выигравший главный приз в Локарно, который в нашей прессе как-то с ходу заклеймили «чернухой», на поверку оказывается прямолинейной, если не сказать наивной моральной притчей о богоискательстве и абсолютной любви. Что, конечно, не мешает Петровой использовать всевозможные стереотипические элементы восточноевропейской действительности, где и солнце не светит, и слуги законы сплошь «оборотни в погонах», а в воздухе слышится церковное пение «Святый Боже».



Совсем без «мужских» историй не обошлось. Например, Пабло Ларраин «Нерудой» окончательно застолбил за собой право называться одним из важнейших режиссеров современности (опять-таки, если кто-то сомневался), а ведь у него ещё в этом году выходит «Джеки» собравшая сплошь положительные отзывы в Венеции. Квебекский «Maudite poutine» наиболее всего примечателен фактом, что ради этого фильма знаменитая канадская пост-рок группа «Godspeed You! Balck Emperor» впервые разрешила использовать свою музыку в качестве саундтрека. Вязкий, мрачный, слегка сбивчивый черно-белый криминальный триллер дебютанта Карла Лемье старается соответствовать в настроении произведениям «GY!BE». И, надо сказать, порой ему удается просто великолепно.



Главным же открытием стал иранский хоррор «В тени» Бабака Анвари (снова дебют). Место действия – Тегеран начала 80-х, страдающий от артобстрелов Ирака. Фильм не пытается избежать жанровых клише (история снова об оставленной матери, ребенке и злых духах, в данном случае в соответствии с местностью, джинах), но так как они применены, и как режиссёру удалось в этих жанровых рамках сделать политическое высказывание, да так ловко, что какое-нибудь «Паранормальное явление» на его фоне смотрится как неудачная шутка, а условный Джеймса Вана любителем. В конце концов, уже только то, что в 2016 году Бабаку Анвари удалось сделать картину, которая пугает летающей простынкой, заслуживает искреннего восхищения.

Мумбаи, Индия.