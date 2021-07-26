Серебряная призёрка по тхэквондо Татьяна Кудашова победила Ализаде Зенурин

Серебряная призёрка по тхэквондо Татьяна Кудашова в полуфинале победила Ализаде Зенурин — этническую иранку, которая выступает за сборную беженцев.

У Зенурин интересная судьба. На прошлой Олимпиаде она выиграла бронзу и стала первой медалистом-женщиной из Ирана, хотя Иран участвует в Играх с 1948 года (один раз в 1900-м). После Игр Зенурин из-за притеснения женщин мигрировала в Германию и вошла в сборную беженцев — на этой Олимпиаде в ней ещё 4 иранца. Она отказалась от ношения хиджаба, который обязателен в Иране.

Зенурин сегодня заняла четвёртое место — в шаге от первой награды в истории сборной беженцев. Любопытно, что в начале соревнований она победила бойца из Ирана. С учётом, что Иран иногда убивает спортсменов и запрещает им соревноваться с израильтянами, эта встреча выглядела неожиданной. Хотелось бы надеяться, что за это поражение иранку физически не накажут после возвращения из Японии, или при плохом сценарии ей удастся сбежать из Ирана пополнив сборную беженцев.