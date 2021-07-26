«Конек-Горбунок» ответит русской сказкой на японское аниме

Как густо пошло — аж сглазить боимся. Очередной российский проект идет за рубеж. На этот раз речь о кинокартине «Конек-Горбунок», снятой по мотивам сказки Петра Ершова. Официальный дистрибьютор кинокомпании СТВ, Luminescence — заключила соглашение с New Select, и сказочное русское фэнтези будет показано японским зрителям.

Очень радует формирующаяся у нас на глазах система грамотного импорта российского творческого продукта во многие страны мира. То ли стриминг-движение с его интересом к национальным кинобазам спровоцировало этот бум, то ли и правда снова научились качественно снимать и рисовать, но рывок последнего года впечатляет.

Совсем хорошо, если не пойдем на поводу у нашего вечного желания нравиться загранице и продолжим снимать в первую очередь для отечественного зрителя. Иначе все это будет просто бизнес: с быстрой выгодой, но постепенным культурно-творческим выгоранием, в результате которого в конце концов и наш контент, ничем не отличающийся от мирового — не будет никому интересен.