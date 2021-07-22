«Современник» завершает сезон скандалом

Актриса Лия Ахеджакова исполнила главную роль в премьере спектакля «Первый хлеб», завершающей очередной сезон театра «Современник». Мы порадовались, что актриса, наконец-то, вернулась к профессиональной деятельности. Ведь предыдущая роль — диссидентки, пылко извиняющейся перед всеми врагами России — Лии Меджидовне, мягко говоря, не пошла.

Но все обернулось позорным провалом. Сочетание «польский режиссер», «молодой драматург» и «Лия Меджидовна» уже имело шансы дать нам подсказку, однако на деле были смачно переплюнуты самые худшие опасения. Мужчины на сцене истошно целовались, после чего торжественно критиковали Великую Отечественную и Чеченскую войны лозунгами-пустышками.

Уж лучше бы Лия Меджидовна и дальше извинялась, нежели участвовала в том, за что, к сожалению, никто не извинится.



