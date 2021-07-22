{ 22 июля 2021 }

В итальянских музеях появился «большой научный брат»

Рубрики: [Telegram]  

Трофим Биго «Святой Себастьян, помогающий Святой Ирэн»

В залах Болоньи теперь есть не только видеонаблюдение, но и камеры, которые отслеживают реакцию посетителей на экспонат, будь то картина, скульптура или какой-либо предмет из прошлого. Система, которую назвали ShareArt, записывает количество посетителей, их реакцию, чтобы оценить привлекательность произведения искусства. Пока таких устройств 14.

СМИ, в основном, от такой инициативы в восторге. Действительно — это помогает расположить предметы коллекций музеев более оптимальным образом, чтобы гостям было удобнее. Да и с научной стороны это благо. Можно получить уникальные данные. Например, из-за особой игры света и тени на картине Трофима Биго «Святой Себастьян, помогающий Святой Ирэн», посетители смотрят в правую часть лица Себастьяна, а не в центр. С другой стороны — людей не спрашивают, хотят они делиться своим мнением или нет.

Впрочем, это неплохая мотивация носить маски. И учёным помогать, и от коронавируса защищаться. Вот только, когда эпидемия кончится, от системы ShareArt вряд ли откажутся.

НЕВМИНКУЛЬТ


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