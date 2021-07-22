В итальянских музеях появился «большой научный брат»

В залах Болоньи теперь есть не только видеонаблюдение, но и камеры, которые отслеживают реакцию посетителей на экспонат, будь то картина, скульптура или какой-либо предмет из прошлого. Система, которую назвали ShareArt, записывает количество посетителей, их реакцию, чтобы оценить привлекательность произведения искусства. Пока таких устройств 14.

СМИ, в основном, от такой инициативы в восторге. Действительно — это помогает расположить предметы коллекций музеев более оптимальным образом, чтобы гостям было удобнее. Да и с научной стороны это благо. Можно получить уникальные данные. Например, из-за особой игры света и тени на картине Трофима Биго «Святой Себастьян, помогающий Святой Ирэн», посетители смотрят в правую часть лица Себастьяна, а не в центр. С другой стороны — людей не спрашивают, хотят они делиться своим мнением или нет.

Впрочем, это неплохая мотивация носить маски. И учёным помогать, и от коронавируса защищаться. Вот только, когда эпидемия кончится, от системы ShareArt вряд ли откажутся.