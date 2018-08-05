Лия Меджидовна Ахеджакова прекрасна всегда!

Она трогательна, наивна и невероятно обаятельна во всех своих публичных проявлениях , кроме известного эмоционального срыва в 1993 году.

Посмотрел ее у Синдеевой – восторг!

Какое иное чувство может вызвать фраза:

- Вот играешь спектакль, а партнер твой сам о себе говорит: “Я – путинист!..”. А что делать, играть -то надо…

Представил, как Лия Меджидовна в роли Пульхерии Ивановны в гоголевских “Старосветских помещиках” страдает на сцене от того, что супруг ейный, Афанасий Иванович Товстогуб, оказывается, путинист!

Какая прелесть!