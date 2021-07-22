{ 22 июля 2021 }

Венеция зайдет с испанских козырей

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 Педро Альмодовар и Пенелопа Крус

Кинофестиваль в Венеции откроется новой драмой Педро Альмодовара с участием Пенелопы Крус. Все еще модный европейский гений представит фильм «Параллельные матери», в котором встретятся два одиночества: женщины, разделенные большой разницей в возрасте, но объединенные палатой в родильном доме и тотальностью своего одиночества.

Картина заявлена в основной конкурс, где будет соперничать со «Спенсером» Пабло Ларраина, «Силой собаки» Джейн Кэмпион и рядом перспективных темных лошадок. Долгожданная «Дюна» Дени Вильнёва, для многих затмевающая весь остальной фестиваль, будет представлена вне конкурса, как и «Хэллоуин убивает» Дэвида Гордона Грина.

Весь этот праздник гурмана состоится в первую декаду сентября.

НЕВМИНКУЛЬТ


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