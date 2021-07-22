{ 22 июля 2021 }

«Перевал Дятлова» заинтриговал весь мир

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Перевал Дятлова

HBO Max приобрел права на показ российского сериала «Перевал Дятлова» в Латинской Америке. Но это только капля в море продюсерского интереса. На стриминговом сервисе Topic художественное расследование мистической тайны будут смотреть зрители США и Канады, сделка также заключена с SBS Австралия.

Ясно, что Европа в стороне не останется — проект кинокомпании 1-2-3 Production покажут на многих заграничных рынках: в Германии (FOX Germany), Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии (VOD-платформа Cirkus), а также Эстонии (ERR).

Неизвестно пока, как зайдет сам сериал, но что именно его версия событий теперь будет считаться официально-народной — уже почти факт. Люди все больше верят художественному жанру, а не документальному, и для истинно российских кинокомпаний это хороший способ рассказать о России не то, что привык видеть зарубежный зритель, а обычную, пусть слегка и художественно-сгущенную правду.

НЕВМИНКУЛЬТ


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