«Декамерон» постановки Серебренникова

С 6 по 9 сентября в «Гоголь-центре».

Оригинал — одна из самых заметных книг итальянского возрождения. Символично, что именно по ней Кирилл Семёнович поставил спектакль, премьера которого будет в числе первых в «Гоголь-центре» после послаблений. Она же, кстати, была последней, которую увидел немецкий зритель перед локдауном в марте 2020 года.

Из 100 новелл Джованни Бокаччо постановщик взял 10 и перенёс сюжеты в наши дни. Место действия — не вилла, а спортивный зал, а герои — не итальянские аристократы XIV века, а люди разных профессий и социальных статусов.

Покажут «Декамерон» в «Гоголь-Центре». Кирилл Серебренников, несмотря на увольнение из им же созданного театра, не пошёл на принцип и не отказался от сотрудничества с им же созданной площадкой. Творчество оказалось важнее. Конечно, дело «Седьмой студии» отпечаталось на репутации, но как режиссёр Серебренников хорош.