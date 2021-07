«Декамерон» постановки Серебренникова

Компания Under the Milky Way приобрела права на прокат фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» в США. Сделка состоялась на международном кинофестивале в Торонто. Картина по почти одноимённому спектаклю «Гоголь-центра» «(М) ученик» рассказывает о школьнике Вениамине, который становится религиозным фанатиком и [Читать...]

Художественный руководитель театра им. Гоголя Кирилл Серебренников обратился с открытым письмом к актерам в связи с их намерением провести несанкционированный митинг, – сообщает МК ТВ. В письме Серебренников призывает успокоиться всех, кто недоволен его назначением на пост художественного руководителя [Читать...]

ТРАХОВИЦЕР И РУСАЛКА Я люблю тебя, Наташа Королева, Твои ножки, рожки, хвостик, плавничок, А зовут меня, эх, Траховицер Лева, Мне 17 лет, но я не дурачок. Я люблю тебя, не как дельфин русалку, От любви, как будто рыба, [Читать...]

Театр «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова объявил планы на предстоящий сезон. В новом сезоне зрителей театра ждут два новых проекта его худрука, которыми станут “Маленькие трагедии” Пушкина и документальный спектакль “Похороны Сталина”. А вечером 7 сентября 2016 года [Читать...]