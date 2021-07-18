{ 18 июля 2021 }

Об отравлении Литвиненко спел тенор

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Об отравлении Литвиненко спел тенор

Трэш уже кажется вам классикой? Британская опера идет к вам пробивать днище! Под Лондоном прошла премьера оперы об отравлении Александра Литвиненко полонием. Партию беглого мученика исполнил тенор Эдриан Дуайер, а музыку написал инвестор Энтони Болтон — один из тех парней, которые пошли по пути «вот заработаю денег и займусь этим, как его… творчеством, во».

Почти Петрарка. «Жизнь и смерть Александра Литвиненко». На сцене играют безутешную вдову, Бориса Березовского и убийцу — Андрея Лугового, под звуки полонеза напоившего бывшего офицера (да-да, Никита Сергеевич — иногда они бывают и бывшими!) потрескивающим чернобыльским чаем.

Обсуждать культурную ценность данного продукта нет ни малейшего смысла. Либретто, по всей видимости, найденному в одной из урн Лондона, именно там и место. Зато можем подсказать британским сочинителям еще пару идей. Очень хочется посмотреть трогательную зоозащитную рок-оперу «Скрипичный кот Скрипалей», моноспектакль «Новичок Алексей и тайная комната грязи» и цикл оперетт «Освободите Шпили Вилли!»с двумя всем известными сквозными персонажами.

Такое ощущение иногда, что Британию тотально траванули, причем чем-то на редкость психотропным.

НЕВМИНКУЛЬТ


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