Юрий Быков готовит новый фильм

Любимец четко очерченной армии киноманов, Юрий Быков, работает над новой картиной. Достаточно даже беглого знакомства с творчеством этого режиссера, чтобы предвидеть название из одного слова. Эстафету у «Майора», «Дурака», «Сторожа», «Завода» и «Спящих» — примет фильм «Хозяин», и с медиа даже поделились сюжетной затравкой.

Судя по ней, нам покажут, чем чревата «взаимовыгодная дружба» с Родиной, в данном сюжете, видимо, олицетворенной в образе полковника ФСБ Родина. Но Быкова и отличает умение не только рисовать сгущенные порой до карикатуры срезы системы, а и проводить главных героев через экзистенциальный выбор, уткнувшись в эти системы лбом.И главный вопрос, вероятно, в том, кто настоящий хозяин конкретной жизни конкретного человека?

Интересно, что партнерами отечественной Hype Film, которая отвечает за фильм, стал целый ряд иностранных сопродюсеров — компаний из Франции, Великобритании, Швейцарии и Мексики. То ли борьба с системой, актуальная во всем мире, заинтересовала, то ли не смогли пройти мимо борьбы конкретно с “этой системой” — увидим позже, ведь пока, помня бэкграунд Быкова, можем преимущественно гадать.