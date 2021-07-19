{ 19 июля 2021 }

Юрий Быков готовит новый фильм

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Юрий Быков 

Любимец четко очерченной армии киноманов, Юрий Быков, работает над новой картиной. Достаточно даже беглого знакомства с творчеством этого режиссера, чтобы предвидеть название из одного слова. Эстафету у «Майора», «Дурака», «Сторожа», «Завода» и «Спящих» — примет фильм «Хозяин», и с медиа даже поделились сюжетной затравкой.

Судя по ней, нам покажут, чем чревата «взаимовыгодная дружба» с Родиной, в данном сюжете, видимо, олицетворенной в образе полковника ФСБ Родина. Но Быкова и отличает умение не только рисовать сгущенные порой до карикатуры срезы системы, а и проводить главных героев через экзистенциальный выбор, уткнувшись в эти системы лбом.И главный вопрос, вероятно, в том, кто настоящий хозяин конкретной жизни конкретного человека?

Интересно, что партнерами отечественной Hype Film, которая отвечает за фильм, стал целый ряд иностранных сопродюсеров — компаний из Франции, Великобритании, Швейцарии и Мексики. То ли борьба с системой, актуальная во всем мире, заинтересовала, то ли не смогли пройти мимо борьбы конкретно с “этой системой” — увидим позже, ведь пока, помня бэкграунд Быкова, можем преимущественно гадать.

 

 

 

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Франко Неро готовит новый фильм про Джанго

    2. Франко Неро готовит новый фильм про Джанго

    Итальянский актер, сценарист и режиссер Франко Неро рассказал, что действие его новой картины «Джанго живет» («Django Lives») будет происходить в 1915 г., и постаревший Джанго будет работать консультантом при съемках фильма о Диком Западе, сообщает The Hollywood Reporter. [Читать...]


  2. Быков = Хлестаков

    3. Быков = Хлестаков

    Удивительно, как никому из режиссеров до сих пор не пришла в голову гениальная идея привлечь Быкова на роль Хлестакова! Это был бы феерический Хлестаков, ибо «легкость в мыслях необыкновенная» – врожденное качество Быкова!


  3. Warner Bros. готовит фильм о Понтии Пилате

    4. Warner Bros. готовит фильм о Понтии Пилате

    Студия Warner намерена снять жизнеописание Понтия Пилата по сценарию Веры Бласи («Женщина сверху», «Черепаховый суп»). Продюсировать фильм будет Марк Джонсон. Картина расскажет о нелегкой жизни префекта Иерусалима, отправившего на казнь Иисуса Христа. По сведениям сайта Deadline, сценарий «Понтия [Читать...]


  4. Джон Ву готовит фильм-катастрофу к декабрю

    5. Джон Ву готовит фильм-катастрофу к декабрю

    Представители Beijing Galloping Horse сделали официальное заявление, согласно которому следующий фильм Джона Ву под названием «Переправа» появится на широких экранах 2 декабря 2014 года. Новая лента именитого китайского режиссёра станет первой в запланированной дилогии. Действие разворачивается в 1949 [Читать...]


  5. Новый фильм Мишеля Гондри в Каннах

    6. Новый фильм Мишеля Гондри в Каннах

    Фильм «Мы и я» Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Перемотки») откроет Двухнедельник режиссеров в Каннах. Новый фильм Гондри по слухам, был снят непрофессионалами – студентами из Бронкса. Напомним, что Двухнедельник режиссеров – независимая секция Каннского МКФ – [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»